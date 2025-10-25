Téměř šest milionů za čtyři dny. Noví Pokémoni odstartovali slušně

Ondřej Zach
Prodeje nejnovější videohry Pokémon s podtitulem Legends: Z-A odstartovaly slušně, minulý díl Scarlet a Violet se ovšem překonat nepodařilo. Zajímavý je také poměr platforem.

Pokémon Legends: Z-A

16.10.2025 Switch, Switch 2

Nový díl Pokémon Legends: Z-A se začal prodávat ve čtvrtek 16. září na Switch a Switch 2. Za první čtyři dny se prodalo přes 5,8 milionu kopií, uvedla společnost Pokémon Company. Započítány jsou krabicové i digitální prodeje.

Nejúspěšnějším dílem tak ve srovnatelném období zůstává Scartlet a Violet s deseti miliony prodanými kusy. Legends: Z-A je tak jen těsně v závěsu za díly Legends: Arceus (6,5 milionu), Sword / Shield (6 milionů) a Brilliant Diamond / Pokémon Shining (6 milionů).

Ačkoliv Switch 2 není prozatím ani zdaleka tak rozšířený jako původní Switch, více než polovina prodejů připadá právě na dvojku. Verze pro novější konzoli zprostředkuje vyšší rozlišení, hraní v 60 fps, větší dohled a kratší nahrávací časy. Po stránce obsahu jsou identické.

Pokémon Legends: Z-A

Pokémon Legends: Z-A

„Přes všechny výhrady je herní smyčka Pokémon Legends: Z-A vtahující a zábavná. Při rozšiřování pokédexu či vlastních soubojích je opět snadné ztratit pojem o čase,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.

Nedávno došlo k poměrně masivnímu leaku plánů ohledně připravovaných her. Příští rok bychom se měli dočkat dílu Pokémon Winds / Waves, se zasazením do Indonésie / jižní Asie, o rok později DLC. V plánu má dále být Pokémon Legends: Galar a nějaký remake. Jedenáctá generace Pokémonů by měla dorazit až v roce 2030.

