Při neobvyklé loupeži zmizely karty Pokémon za miliony, jejich cena roste

Ondřej Zach
  11:33
Majitele obchodu Do-We Collectibles v americkém Anaheimu probudil v noci telefon, který ho upozornil na vloupání. Klikl jsem na záznam a uviděl jsem muže, jak procházejí otvorem, řekl Duy Pham.

KRIMI

Do-We Collectibles je obchod zaměřený na sběratelské karetní hry, zejména Pokémon, Magic the Gathering a One Piece. Ačkoli jeho majitel Duy Pham otevřel teprve v roce 2023, před pár dny byl podruhé vykraden.

Zloději ovšem nepřišli krást hlavním vchodem, který je zamřížovaný. Vloupali se nejprve do sousední pojišťovny a poté rozbili společnou sádrokartonovou stěnu. Na záznamu z kamer je vidět, jak do obchodu postupně lezou vzniklým otvorem.

Pokémon
Zloději přitom dobře věděli, po čem jdou. Během necelých deseti minut ukradli zhruba pět set karet. Zaměřili se výhradně na ty drahé, z nichž některé mají cenu tisíce dolarů.

„Nedotkli se našich počítačů ani kamer. Přišli sem kvůli kartám. Jedna karta může mít hodnotu až 10 000 dolarů,“ řekl majitel televizní stanici KTLA. „Něco takového jsme dříve či později očekávali. Když podnikáte v tomto oboru, máte pocit, že máte terč na zádech.“ Celkem ukradli karty v hodnotě zhruba 180 tisíc dolarů, což je asi 3,7 milionu korun.

Vykradení obchodu Do-We Collectibles

Vykradení obchodu Do-We Collectibles

Majitel nicméně obchod otevřel hned následující den. „Chceme poděkovat každému z vás za vaši neutuchající přízeň a podporu. Znamená to pro nás opravdu víc, než si dokážete představit, a velmi si toho vážíme,“ vzkázal fanouškům.

Logan Paul s kartou Pikachu Illustrator

Cena sběratelských karet v posledních letech prudce vzrostla, některé karty Pokémon jsou nyní brány jako zajímavá a vyhledávaná investice. Například Logan Paul aktuálně prodal svou kartu Pikachu Illustrator za v přepočtu neuvěřitelných 380 milionů korun.

Před třiceti lety vyšli první herní Pokémoni. Za týden se vrátí
