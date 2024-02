Zloději vykradli obchod s kartičkami pokémonů, lidé si z nich dělají legraci

Ve sběratelských kartičkách Pokémonů se sice pohybují obrovské peníze (viz náš článek), existují ovšem asi tradičnější a likvidnější komodity, kvůli nimž se vyplatí riskovat vězení. Obzvlášť v případě, že k herní scéně nemáte žádný vztah.

Za příklad může posloužit partička zlodějů z amerického městě San Jose, která koncem ledna vyloupila malý hobby obchůdek Tofu’s Trading. Jeho majitelka Amy Simpsonová řekla televizi ABC News, že podle ukradeného zboží i poněkud zmateného chování natočeného bezpečnostní kamerou, pachatelé na místě evidentně netušili, co by si měli odnést.

STOLEN POKEMON: A collectable trading card store in San Jose is sharing surveillance video of their break-in from Wednesday. More than 35,000 Pokémon cards were taken. @tofustrading edited the video to take this bad time & find a little humor in it. 1/2@abc7newsbayarea pic.twitter.com/OUZyTFuXXp