Lidé v ní utratili už přes šest miliard. Tipnete si, o kterou hru jde?

Pokud jste tipovali Pokémon Go od studia Niantic, tipovali jste správně. Podle analytiků ze společnosti Sensor Tower v ní lidé od července 2016 utratili přes šest miliard dolarů. Z pohledu příjmů v kategorii mobilních her skončila loni sedmá, když vydělala 1,3 miliardy dolarů. Za první letošní čtvrtletí je to 198,2 milionu dolarů a náleží jí jedenácté místo.

V kategorii geolokačních mobilních her využívajících rozšířenou realitou je to jasná jednička. S velkým odstupem následuje titul Dragon Quest Walk, který je k mání pouze v Japonsku. Loni vydaný Pikmin Bloom na tom není příliš dobře, za letošní první čtvrtletí v něm hráči utratili pouze dva miliony dolarů. Nedivili bychom se, kdyby Nintendo během následujících měsíců oznámilo ukončení provozu.

Ale vraťme se zpět k Pokémon Go. Dosáhnout na šest miliard se nepovede jen tak každému. Podařilo se to hrám PUBG Mobile a Honor of Kings od Tencentu, Candy Crush Saga od King a Clash of Clans od Supercellu.

Nejvýdělečnější geolokační AR mobilní hry v prvním čtvrtletí roku 2022.

Nejvíce v Pokémon Go utrácejí lidé ve Spojených státech (36,6 procenta z celkových příjmů), Japonsku (32,6 procenta) a Německu (5,2 procenta). Víc plateb proběhlo skrze Android (52,3 procenta) než iOS, na počet instalací vede Android (76,3 procenta). Nejvíc stažení, konkrétně 123,3 milionu instalací z celkových 678, si připisují Spojené státy.

Značka Pokémon patří mezi nejlukrativnější na světě a i 25 let od jejího vzniku láme prodejní rekordy. Letos v lednu vyšel úspěšný experiment v podobě spin-offu Pokémon Legends: Arceus na konzoli Switch, na stejné platformě vyjde 18. listopadu Pokémon Scarlet & Violet z hlavní série.