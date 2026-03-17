Pokémon Go je hra využívající takzvanou rozšířenou realitu (AR) a GPS polohu. Hráči se pohybují v reálném světě a na mapě v telefonu hledají a chytají pokémony do pokéballů. Házení vyžaduje odhad vzdálenosti a cvik v technice hodu. Potřebné vybavení získávají u PokéStopů (významná místa v okolí), z dárků od přátel nebo jako odměny za herní úkoly.
Díky popularitě hry získali autoři velké množství dat, které se snaží využít dál. Jejich hlavním zdrojem je právě skenování PokéStopů, tedy významných míst. Zatímco uživatelé hrají hru, zároveň pořizují fotogrammetrické modely místa. Niantic takto shromáždil přes 30 miliard snímků z více než milionu míst po celém světě.
Společnost tak získala objemné množství dat, díky nimž dokáže model určit polohu na mapě s přesností na několik centimetrů na základě několika snímků budov nebo jiných památek v dohledu. To by mělo pomoci robotům při navigaci v místech, kde je kvůli husté zástavbě GPS nespolehlivá, píše MIT Technology Review.
A právě v této oblasti navázal Niantic spolupráci se startupem Coco Robotics, jehož roboti doručují v některých městech objednávky z restaurací či obchodů. Roboti jsou autonomní, nicméně v případě problému převezme nad ním kontrolu operátor.
„Všichni si mysleli, že budoucnost patří rozšířené realitě a že se brzy objeví brýle pro rozšířenou realitu. A pak se hlavním publikem se stali roboti,“ říká Brian McClendon, CTO z Niantic Spatial.
Objevila se ovšem i řada kritických hlasů od hráčů, kteří se cítí podvedeni, využiti jako levná pracovní síla a někteří se obávají o soukromí. Po právní stránce je však Niantic krytý, například u funkce AR Mapping (skenování Pokéstopu) si vyžádal specifický souhlas.
