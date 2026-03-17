Chytáním pokémonů lidé trénují roboty pro doručování zásilek

Ondřej Zach
  10:38
Jedna z nejpopulárnějších mobilních her, Pokémon Go, využívá nasbíraná data k trénování robotů, kteří lidem doručují zásilky.

Pokémon Go je hra využívající takzvanou rozšířenou realitu (AR) a GPS polohu. Hráči se pohybují v reálném světě a na mapě v telefonu hledají a chytají pokémony do pokéballů. Házení vyžaduje odhad vzdálenosti a cvik v technice hodu. Potřebné vybavení získávají u PokéStopů (významná místa v okolí), z dárků od přátel nebo jako odměny za herní úkoly.

Díky popularitě hry získali autoři velké množství dat, které se snaží využít dál. Jejich hlavním zdrojem je právě skenování PokéStopů, tedy významných míst. Zatímco uživatelé hrají hru, zároveň pořizují fotogrammetrické modely místa. Niantic takto shromáždil přes 30 miliard snímků z více než milionu míst po celém světě.

Společnost tak získala objemné množství dat, díky nimž dokáže model určit polohu na mapě s přesností na několik centimetrů na základě několika snímků budov nebo jiných památek v dohledu. To by mělo pomoci robotům při navigaci v místech, kde je kvůli husté zástavbě GPS nespolehlivá, píše MIT Technology Review.

A právě v této oblasti navázal Niantic spolupráci se startupem Coco Robotics, jehož roboti doručují v některých městech objednávky z restaurací či obchodů. Roboti jsou autonomní, nicméně v případě problému převezme nad ním kontrolu operátor.

„Všichni si mysleli, že budoucnost patří rozšířené realitě a že se brzy objeví brýle pro rozšířenou realitu. A pak se hlavním publikem se stali roboti,“ říká Brian McClendon, CTO z Niantic Spatial.

Objevila se ovšem i řada kritických hlasů od hráčů, kteří se cítí podvedeni, využiti jako levná pracovní síla a někteří se obávají o soukromí. Po právní stránce je však Niantic krytý, například u funkce AR Mapping (skenování Pokéstopu) si vyžádal specifický souhlas.

Anděl v těle monstra. Zpívající zombie lidem vyrazila dech
Anděl v těle monstra. Zpívající zombie lidem vyrazila dech

Resident Evil Requiem - Selena Corey

Má andělský, uhrančivý hlas a i po proměně v zombie si zachovala rysy atraktivní ženy. Okamžitě se stala inspirací pro cosplayerky a další umělce. Řeč je o Seleně Corey, zpívající zombie z aktuálního...

Vlhké sny puberťáků? Ne, béčkové sexuální scény v God of War vymyslely ženy

Erotické scény z God of War

Značka God of War prošla jednou z největších transformací v dějinách herního průmyslu. Z přímočaré rubanice nekonečných davů příšeráků až k rodinnému dramatu nabitému emocemi. Chystaný remake první...

Neomarxističtí libtardí holubi! Parodická hra se vysmívá vývojáři Kingdom Come

Pigeon Come: Bentleyrance!

Na internetu se objevila jednoduchá arkáda, která si dělá legraci z autora nejpopulárnější české hry poslední dekády. V Pigeon Come: Bentleyrance musíte ubránit svůj naleštěný vůz před padajícími...

Český barbar Conan se narodil předčasně, hráči mu zatím ukazují záda

Kromlech

Česká hra Kromlech se odehrává v low fantasy světě ovlivněném keltskou mytologií a estetikou. Hlavním hrdinou je Cronach, osamělý válečník žijící poslední dny světa. Hra je aktuálně dostupná v...

Tyto budoucí herní hity můžete stále vyzkoušet zdarma

Outbound

Festival demoverzí na Steamu je sice už za námi, ale většinu z nejstahovanějších herních ukázek si stále můžete vyzkoušet. Je to poměrně pestrý výběr žánrů, ve kterém by si svého favorita mohl najít...

Ani vězení ho nezastavilo. Hacker za mřížemi dál šíří informace o GTA VI

Grand Theft Auto 5

Hacker před třemi lety ukradl studiu Rockstar Games tajná data odhalující podobu chystané hry ze série Grand Theft Auto. I když už je dotyčný za mřížemi, stále se mu daří poutat pozornost díky...

17. března 2026 0

Karetní fenomén je zpět v plné síle. Za jediný týden pohltil miliony hráčů

Slay the Spire 2 (early access)

Sedm let stará roguelike karetka Slay the Spire se letos v březnu dočkala vydání druhého dílu v předběžném přístupu na Steamu. Okamžitě se stala hitem a nyní už známe i první čísla.

16. března 2026  10:25 1

Mladík postavil nejmenší herní automat na světě. I tužková baterka je větší

Nejmenší arkádový automat má jen 2,5 centimetru na výšku, oproti tužkové...

Většina hráčů používá počítač nebo mobil, 24letý Ind vzal věci doslova do svých rukou a zmenšil je na neuvěřitelnou velikost. Jeho arkádový automat měří pouhých 2,5 centimetru, přesto zvládne spustit...

16. března 2026 1

Neomarxističtí libtardí holubi! Parodická hra se vysmívá vývojáři Kingdom Come

Pigeon Come: Bentleyrance!

Na internetu se objevila jednoduchá arkáda, která si dělá legraci z autora nejpopulárnější české hry poslední dekády. V Pigeon Come: Bentleyrance musíte ubránit svůj naleštěný vůz před padajícími...

16. března 2026 72

Český barbar Conan se narodil předčasně, hráči mu zatím ukazují záda

Kromlech

Česká hra Kromlech se odehrává v low fantasy světě ovlivněném keltskou mytologií a estetikou. Hlavním hrdinou je Cronach, osamělý válečník žijící poslední dny světa. Hra je aktuálně dostupná v...

15. března 2026 7

Vlhké sny puberťáků? Ne, béčkové sexuální scény v God of War vymyslely ženy

Erotické scény z God of War

Značka God of War prošla jednou z největších transformací v dějinách herního průmyslu. Z přímočaré rubanice nekonečných davů příšeráků až k rodinnému dramatu nabitému emocemi. Chystaný remake první...

14. března 2026 2

Sabaton vyplouvají s Jamato. Ve hře World of Warships

Advertorial
Taktická válečná hra World of Warships se spojila s heavy metalovou skupinou...

Taktická bitevní hra World of Warships se spojila s heavy metalovou skupinou Sabaton. Lákají na novou skladbu inspirovanou legendární japonskou bitevní lodí i tematické bonusy.

13. března 2026 0

Tyto budoucí herní hity můžete stále vyzkoušet zdarma

Outbound

Festival demoverzí na Steamu je sice už za námi, ale většinu z nejstahovanějších herních ukázek si stále můžete vyzkoušet. Je to poměrně pestrý výběr žánrů, ve kterém by si svého favorita mohl najít...

13. března 2026 0

RECENZE: Poppy Playtime - Chapter 5 je ta hra s plyšáky, co děsí děti

60 %
Poppy Playtime - Chapter 5

Před pěti lety vyšla nenápadná prvotina od neznámého studia Mob Entertainment. Jmenovala se Poppy Playtime. Spíš než hra či kapitola to byl koncept, který šlo projít za půl hodiny. Krátký zážitek se...

PC
12. března 2026  10:07 1

Nová hra o Janu Žižkovi slibuje i středověkou Prahu. Dostane český dabing

Medieval: The Game - hra podle filmu Jan Žižka

Slovenští vývojáři chystají hru Medieval o vojevůdci Janu Žižkovi. Ta vznikne na náměty stejnojmenné filmové předlohy. Na hru se již prostřednictvím komunitního financování vybral dostatek peněz, aby...

12. března 2026 9

Hra se zaplatila za deset minut, inspiraci hledala u Pokémonů

Wonderful Neoran Valley

Za pouhých deset minut získali tvůrci připravované hry Wonderful Neoran Valley peníze na vývoj prostřednictvím Kickstarteru. Ačkoliv přiznávají inspiraci známými herními značkami, není to jen pouhá...

11. března 2026  11:11 5

