Před třiceti lety vyšli první herní Pokémoni. Za týden se vrátí

Ondřej Zach
  13:36
Jedno z překvapení, které mělo být odhaleno až za týden na Den Pokémonů, uniklo předčasně. A týká se her, kterými to všechno začalo.

Den Pokémonů se oficiálně slaví 27. února na počest vydání prvních her Pokémon Red a Pokémon Green. A právě od jejich vydání v Japonsku letos uplyne přesně třicet let.

Při té příležitosti se na konzole Switch (verze pro Switch a Switch 2 jsou identické) podívají verze Pokémon FireRed a Pokémon LeafGreen, což jsou remaky z roku 2004 určené pro handheld Game Boy Advance.

Překvapení vyzradil přímo e-shop Switche, v němž se obě hry objevily. Nintendo a Pokémon Company tak zareagovaly oficiálním potvrzením, vydáním traileru a informací, že obě hry budou dostupné po prezentaci Pokémon Presents, která začne 27. února v 15:00.

Pokémon FireRed a Pokémon LeafGreen ovšem nebudou součástí předplatného Nintendo Switch Online + Expansion Pack, kam hry z éry Game Boy Advance padají.

Zájemci si je budou muset koupit samostatně, a to za 499 korun, což tedy není vůbec málo, nicméně i tak lze očekávat prodeje v milionech. Hry budou dostupné pouze digitálně.

V Japonsku se navíc dočkají krásné fyzické speciální edice (s download kódem), která obsahuje tři skleněné pokébally s Bulbasaurem, Charmanderem a Squirtlem. Když je položíte na dodávaný podstavec, rozsvítí se ve „svých“ barvách.

