Jsou adventury mrtvé? V 18:00 proběhne vůbec první Point-and-Click Showcase

Stream poběží ve středu 4. listopadu od 18:00 na YouTube zde. Během necelých čtyřiceti minut bude představeno přes 35 adventur. Kdo si prezentaci naladí deset minut před začátkem, bude moci zkusit otestovat své štěstí (a rychlost) při rozdávání Steam klíčů. K vidění budou například Machinarium 2, Hidden Folks 2 či Moomin: Midsummer Madness.
„Žádný žánr nebyl prohlášen za mrtvý tolikrát jako point-and-click, a přesto se pořád vrací silnější než kdy předtím! Z line-upu našeho prvního showcasu máme velkou radost,“ říká Lukáš Kunce z Amanita Design.
„Po deseti letech vývoje adventur ze světa Rusty Lake jsme chtěli vytvořit místo, kde dostanou prostor talentovaní vývojáři z celého žánru, a trochu tak vrátit komunitě, co nám dala. A s kým jiným do toho jít než s našimi přáteli z Amanity!“ dodává Robin Ras z Rusty Lake.
Na Steamu zároveň probíhá výprodej. Například Chuchel od Amanity lze v akci pořídit za 73 korun, zatímco temná adventura Children of Silentown vyjde na 122 korun.