PlayStation VR2 vyjde v únoru, bude dražší než PlayStation 5

Česká cena prozatím nebyla stanovena, podle pouhého přepočtu by se měla vejít do 15 tisíc korun. Záležet ovšem bude na dostupnosti, obchodníci mohou sadu prodávat s přirážkou stejně jako v případě nedostatkového PlayStationu 5.

Ve stejný den se začne prodávat také nabíjecí stanice pro ovladače PlayStation VR2 Sense, a to za 49,99 eur, tedy zhruba 1 250 korun. Kdo chce ušetřit, bude se muset spokojit s nabíjením přes USB port. V nabídce bude ještě bundle PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain, který obsahuje navíc kód na hru Horizon Call of the Mountain.

„Náhlavní soupravu PS VR2 jsme vytvořili s ohledem na pohodlí a v o něco tenčím a lehčím provedení ve srovnání s předchozí generací. Zahrnuli jsme také integrovaný ventilační otvor pro dodatečné proudění vzduchu a kolečko pro nastavení čoček pro větší přizpůsobení,“ popisuje Sony nový headset.

Specifikace: Způsob zobrazení: OLED



Rozlišení panelu: 2000 x 2040 na oko



Obnovovací frekvence panelu: 90 Hz, 120 Hz



Nastavitelná separace čoček



Zorné pole: přibližně 110 stupňů



Senzory: Šestiosý systém snímání pohybu (tříosý gyroskop, tříosý akcelerometr), snímač přiložení: IR senzor přiblížení



Kamery: 4 kamery pro sledování náhlavní soupravy a ovladače, IR kamera pro sledování očí na každé oko



Zpětná vazba: Vibrace na náhlavní soupravě



Komunikace s PS5: USB typu C



Zvuk: Vstup: Vestavěný mikrofon, Výstup: Stereofonní konektor pro sluchátka

Zároveň bylo oznámeno jedenáct připravovaných her, například kolejnicová střelnice The Dark Pictures: Switchback VR, střílečka Crossfire: Sierra Squad či VR adaptace populární strategie Cities: Skylines. Níže jsou všechny nově oznámené hry s linky na videa.