PlayStation ukázal hromadu nadcházejících her, vyloženě nadchla jen jediná

I tuto konzolovou generaci PlayStation jasně vyhrává nad svým konkurentem Xboxem, to ale ještě neznamená, že by mu fanoušci automaticky vše odpustili. Naopak, letošní rok se na něj snáší spíš kritika. Hráčům na PC se nelíbí, že si kvůli PC portům dosavadních exkluzivit musí zakládat účty na PSN (psali jsme tady), týmová střílečka Concord, jejíž vývoj stál prý 400 milionů dolarů, skončila absolutním fiaskem (viz náš článek), naposledy je pak zaskočila „napálená“ cena vylepšeného modelu konzole PS5, která bude stát víc než 20 tisíc (více viz náš článek). Povedený Astro Bot (viz naše recenze) to sám o sobě nezachrání a tak byla aktuální prezentace State of Play ostře sledovaná. Rozhodně nelitujeme, že jsme kvůli ní ponocovali abychom vám mohli přinést výcuc toho nejdůležitějšího.

PlayStation začal hodně na jistotu. Přídavek k Astro Botovi se dal čekat, ta hra je totiž to nejlepší, co ze Sony letos vypadlo. Což samozřejmě neznamená, že nám neudělal radost.

První opravdovou novinkou byl zajímavý horor The Midnight Walk, který bude podporovat virtuální realitu PS VR 2, ale půjde hrát i bez ní. Stojí za ním autoři hry Lost in Random (naše recenze) a svojí celkovou stylizací odkazuje na filmového režiséra Tima Burtona.

