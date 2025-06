007 First Light | foto: IO Interactive A/S

Sony se rozhodlo, že v zahájení aktuálního herního svátku předběhne páteční show známého moderátora Geoffa Keighleyho a odvysílalo prezentaci State of Play už ve středu večer. Z novinek mohou být nadšení především příznivci japonských her, hororů a mlátiček, naopak zvěsti, že přijdou nový Resident Evil, God of War nebo alespoň další detaily ohledně slibovaného Marvel’s Wolverine, byly plané.

Přeci jen přišla na řadu jedna zásadní hra, byť to vlastně nebylo tak ohromné překvapení. Vydavatelství IOI Interactive začalo už dopředu lákat na novou hru s Jamesem Bondem, více detailů mělo přinést na sobotní konferenci, jenže Sony si zřejmě zamluvilo úvodní slovo. A tak tu máme první ukázku ze hry 007 First Light, která ukazuje mladého Jamese Bonda v akční hře, která připomíná mix mezi dobrodružnou sérií Uncharted a prvky Hitmana. Nám se hra celkem zalíbila a těšíme se na další detaily, které se dozvíme právě v sobotu. Datum vydání je prozatím neznámé.

Fanoušci série Nioh se konečně dočkají třetího dílu. Temné samurajské fantasy od studia Team Ninja nabídne otevřenější svět, rozdělení soubojového systému na samuraje či ninju a samozřejmě pořádný nášup akce. Hra vyjde až začátkem příštího roku, ovšem už teď můžete stahovat demoverzi.

Příznivce hororů zase jistě potěší nová ukázka z připravované hry Silent Hill f. Ta bude po třinácti letech prvním plnohodnotným novým dílem série. Nový díl vyvíjí studio NeoBards Entertainment a se scénářem pomáhá i autor vystupující pod pseudonymem Ryukishi07, který je známý svou hororovou sérií When They Cry. Silent Hill f má navíc konečně datum vydání, na které nebudeme muset čekat dlouho. Hra vyjde 25. září.

Chvíli jsme byli nadšení, že se připomenul Ghost of Yotei, který již má oficiální datum vydání stanoveno na 2. říjen. Jenže krátká ukázka tu byla jen proto, aby oznámila, že se dočkáme samostatné prezentace o hře v červenci. Tedy v tuto chvíli vlastně není nic nového.

Pragmata je hra, kterou jsme poprvé viděli už během úvodní prezentace k PlayStationu 5 v roce 2020, nakonec ji ale postihla série odkladů. Nyní to však vypadá, že se v Capcomu práce blíží zdárnému konci. Dějištěm hry bude Měsíc a dvojice hlavních postav má za úkol porazit zlou umělou inteligenci ovládající lunární stanici a vrátit se na Zemi. Hotovo by mělo být příští rok.

Zaujmout také umí nová hra od studia Grasshopper Manufacture s názvem Romeo is a Dead Man. I ta dorazí až příští rok a vypadá celkem stylově a bláznivě zároveň. A hezky vypadá také pirátská akce Sea of Remnants, která snad tomuto žánru po nepovedeném Skull and Bones trochu napraví reputaci. Také je to další z her, která bude k dispozici až v roce 2026.

Na závěr vyčteme Sony zbytečné protahování akce docela nezajímavou mlátičkou ze světa marvelovských superhrdinů. Skoro si nepamatujeme, kdy naposledy něco dostalo tak ohromné místo v prezentaci State of Play a kroutíme hlavou nad smyslem protěžování zrovna takové hry. Ale což, pokud chcete vidět, jak se popere Iron Man a Spider Man, asi vás Marvel Tokon zaujme. Nás tolik ne.