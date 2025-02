PlayStation představuje chystané novinky. Dočkáme se nějakého překvapení?

Aktualizujeme 22:45

Po delší době se dočkáme dalšího dílu pořadu State of Play, ve kterém konzolová platforma PlaytStation ukazuje, na co se mnohou její fanoušci v blízké době těšit. Očekávání jsou veliká, kromě bližších informací o pokračování skvělých exkluzivit Death Stranding a Ghost of Tsushima doufáme i v pořádné odhalení dlouhá léta slibovaného Wolverina od studia Insomniac. A bude na konci překvapení?