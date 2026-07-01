Nebyl to sice zcela nečekaný krok, ale středeční oznámení PlayStationu stejně překvapilo celý herní svět. Zástupci herní společnosti, která patří pod japonskou firmu Sony, totiž v příspěvku na PlayStation blogu oznámili, že od ledna 2028 se zastavuje produkce fyzických edicí her, tedy krabiček s blu-ray diskem.
Nové hry pro PlayStation od tohoto data už půjdou koupit pouze ve formě digitální kopie, případně jako papírový kód v krabičce u vybraných partnerských prodejců. Na hry, které se plánují pro konzoli PlayStation vydat před lednem 2028 se tyto změny nevztahují, respektive jde o rozhodnutí čistě v rukou autorů a distributorů novinek.
„Pro společnost Sony Interactive Entertainment je to přirozený krok, jak se přizpůsobit trendům mezi spotřebiteli, jelikož zákaznická preference digitálních médií výrazně převyšuje zájem o fyzické disky. Tento přechod nám umožní lépe se přizpůsobit tomu, jak si dnes většina naší komunity přeje hry získávat a hrát.“
Vyjádření PlayStationu, že hráči preferují digitální licence, však odporuje celá řada komentářů jak přímo pod příspěvkem na blogu, tak na sociálních sítích. „Pokud mi neumožníte koupit si v budoucnu hru na fyzickém médiu, zůstanu u své konzole PlayStation 5 Pro a novu už si nekoupím,“ píše jeden z mnoha komentujících na blogu. „Tohle je zklamání a upřímně naprosto příšerný krok,“ píše další.
Lidé dále navrhují, aby Sony alespoň nechalo hráče na PlayStationu prodávat či vyměňovat digitální kopie her, což ovšem ale nezní jako něco, na co by herní firma chtěla přistoupit.
Toto rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy se ve velkém spekuluje o nastávající konzoli PlayStation 6, která by měla podle původních plánů firmy dorazit už příští rok. Vzhledem ke zvyšujícím se cenám komponent ale není jisté, zda Sony své interně stanovené termíny dodrží a pokud ano, zda nebude nová generace této konzole až absurdně drahá. Nyní je navíc prakticky jisté, že PlayStation 6 nebude mít optickou mechaniku pro čtení disků.
|
Ceny pamětí raketově porostou i nadále. Zdražuje to i výrobu PlayStationu 6
Rozhodnutí nevydávat hru ve formě fyzického blu-ray disku pro konzole navíc už oznámila společnost Rockstar Games se svou chystanou novinkou Grand Theft Auto VI, což je jedna z nejočekávanějších her poslední doby. I toto rozhodnutí pořádně namíchlo fanoušky.
Sony dále nasypalo sůl do ran i hráčům kteří mají doma starou generaci PlayStation 3 a také handheld PlayStation Vita, když souběžně s ukončením plánů na fyzické verze her firma oznámila, že ve vybraných regionech zavře digitální obchody pro tyto platformy už během letošního roku a ve zbytku světa (to se týká Česka) pak v červenci 2027.