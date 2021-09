Korunní klenot PlayStationu míří na PC, na exkluzivity si počkáme

Tisková konference Sony vzbuzovala dopředu ta největší očekávání. Po nedávném odkladu Horizon Forbidden West na příští rok totiž mají majitelé stále nedostatkových PlayStationů 5 po sezoně. Jedinou zbývající konzolovou exkluzivitou letošního roku už pro ně totiž bude jen Deathloop. Ten si ovšem zahrají i majitelé herních PC (tedy pokud na to mají stroj, viz nedávno zveřejněné hardwarové nároky).



Tři čtvrtě hodiny dlouhá prezentace sice nabídla spoustu zajímavých trailerů neprokládaných zbytečnými řečmi, ve výsledku ovšem nepředstavila nic, z čehož by nám vyloženě spadla brada. Ba naopak, některé předvedené tituly na akci tohoto formátu podle nás ani neměly co dělat. Ale vezměme to popořadě.

To největší překvapení přišlo hned v samotném úvodu. Už dlouho spekulovaný remake kultovního RPG ze světa Hvězdných válek Knights of the Old Republic je nyní oficiálně potvrzený, a to jako „konzolová exkluzivita na PS5 při uvedení na trh“.

Ze hry jsme ovšem neviděli ani jeden záběr, což znamená, že si na ní ještě nějakou dobu počkáme. Na druhou stranu, pokud se této kultovní klasice dostane stejné péče, jako naposledy remaku Final Fantasy VII (viz naše recenze), máme tu jasného kandidáta na hru roku. Otázkou ovšem je jakého roku.

Poté nastoupil trailer zajímavě vypadající asijské rubanice Project Eve, ve které sličná ženština pobíjela zástupy démonicky vypadajících nepřátel. Svojí přehnanou akční choreografií na první pohled připomíná série NieR nebo Devil May Cry, krásná grafika pak ke hře dokáže nejspíše přivést i publikum, které jinak podobnému typu her neholduje. Jak už je u asijských her zvykem, těžko dopředu odhadnout jaké to nakonec bude. Příliš důvěry ovšem nevzbuzuje fakt, že vývojářské studio Shift Up má zatím na svědomí jen mobilní hry.

Show pokračovala trailerem na hru Tiny Tina’s Wonderlands, což není nic jiného než odbočka slavné série Borderlands. Tady vše zůstává při starém a fanoušci této série jednoduše dostanou více toho, co mají rádi. Z pohledu nezaujatého pozorovatele pak na celé ukázce byl nejzajímavější hudební podklad od japonské popmetalové kapely Babymetal.

Článek průběžně doplňujeme...