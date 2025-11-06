PlayStation Portal se dočkal největší aktualizace, vylepšuje zásadní funkci

Ondřej Zach
  12:37
Streamovací zařízení PlayStation Portal se setkalo s příznivou odezvou zákazníků, Sony proto svůj handheld průběžně vylepšuje. A právě vyšla dosud největší aktualizace.
PlayStation Portal

PlayStation Portal | foto: Ondřej Zach

Když PlayStation Portal před dvěma lety vyšel, fungoval pouze jako prodloužená ruka k PlayStationu 5, a to tak, že streamoval vlastněné hry z konzole přes internet do Portalu.

O rok později pak PlayStation konečně, aspoň v betaverzi, nabídl funkci streamování vybraných vlastněných her přes cloud. S předplatným PlayStation Plus Premium tak šlo hrát, aniž by uživatelé potřebovali vlastnit PlayStation 5.

PlayStation Portal
PlayStation Portal

Přepracované uživatelské rozhraní usnadňuje navigaci.

Řada funkcí ještě chyběla, například podpora 3D audia, možnost streamovat zakoupené digitální hry v knihovně či in-game nákupy. A právě to nyní napravuje nejnovější aktualizace, která přichází s ostrou verzí cloud streamingu. Seznam všech podporovaných her si můžete ověřit zde. Přepracováno bylo také uživatelské rozhraní, které usnadňuje navigaci.

„Členové služby PlayStation Plus Premium mohou nyní streamovat vybrané digitální hry pro PS5 z vlastní knihovny. V době spuštění podporují cloudové streamování tisíce her pro PS5, včetně hitů jako Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yōtei, Grand Theft Auto V a Resident Evil 4,“ píše PlayStation.

„Kromě toho lze přímo z cloudu streamovat také stovky kompatibilních her z katalogu her PlayStation Plus a katalogu klasických her, včetně Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea a The Last of Us Part II Remastered.“

RECENZE: PlayStation Portal je zbytečnost i výborný doplněk k PlayStationu 5
Vstoupit do diskuse

