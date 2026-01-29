Předním titulem, který v únoru obdrží předplatitelé PlayStationu Plus, je titul Undisputed, který vyšel na konzoli PlayStation 5 před dvěma roky. Nejde o žádnou arkádovku, nýbrž o celkem poctivý simulátor bojového sportu box.
Hra nabídne než 100 boxerů z dlouhých dějin tohoto sportu, více než 60 druhů úderů či třeba propracovanou fyziku, která umožňuje realistickou deformaci obličeje. Během vývoje hry autoři spolupracovali s největšími světovými celebritami boxu a podporují je i nadnárodní organizace jako třeba Světová boxerská rada WBC, Mezinárodní boxerská asociace IBA nebo více než století vycházející časopis Ring.
Druhý simulátor vás posadí do kokpitu bojové stíhačky. Dočkáte se totiž titulu Ace Combat 7: Skies Unknown, který je dostupný od roku 2019 na konzole PlayStation 4 a 5.
Hru jsme v tehdejší recenzi hodnotili slušnými 80 % a do hodnocení napsali: „Ace Combat 7: Skies Unknown není dokonalou videohrou. Má své mouchy rozplácnuté na skle kokpitu. Jde však po dlouhé době o příjemnou arkádovou akci v oblacích, která v nás navíc vyvolala příjemný nostalgický pocit. Pokud máte sérii rádi nebo pokud si chcete fajnově zalétat a zastřílet v oblacích, tato novinka vás uspokojí.“
Dalším titulem je pak Subnautica: Below Zero. V této hře se ponoříte do ledových vod na mimozemské planetě. Novinka se odehrává dva roky po původní hře a na hráče opět čeká podmořský průzkum, sbírání materiálů, výroba a stavění základny.
Čtvrtou a poslední hrou, kterou si budete moci přidat do knihovny titulů v rámci předplatného, je pak Ultros, barevná metroidvania od tvůrců akčních her série Hotline Miami. Pokud vás zaujal lehce psychedelický vizuál hry a máte rádi skákačky, hra jistě stojí za vyzkoušení.
Všechny hry budou dostupné od úterý 3. února do pondělí 2. března. Do úterý tedy máte ještě čas si do knihovny přidat poslední díl série Need For Speed z lednové nabídky titulů, pokud jste tak dosud neučinili.