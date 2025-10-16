Nová várka her se v katalogu objeví v úterý 21. října. Na co se těšit? Jedním z tahounů je rok stará předělávka hororu Silent Hill 2 (PS5), která nakonec dopadla lépe, než se čekalo.
„Je to mistrovský kousek, který si v ničem nezadá s originálem. Pro většinu hráčů bude nejspíš lepší. Zvláště pro mladší ročníky. My budeme mít navždy v srdcích obě verze,“ napsali jsme v recenzi Silent Hill 2.
Není to ovšem jediné hororové lákadlo. Until Dawn (PS5) vyšel taktéž loni a je to opět předělávka, tentokrát klasické vyvražďovačky, v níž vaše volby ovlivní, kdo přežije a kdo ne. Nedopadne to vždy úplně tak, jak chcete, ale takový je život. Remake bohužel trochu trápily technické problémy.
„Původní hra z roku 2015 byl překvapivý hit hororového žánru. Po devíti letech se autoři rozhodli pro grafické vylepšení, které nabídli i hráčům na PC. Výsledkem je ovšem trochu zbytečná předělávka, která navíc není moc dobře vyladěná,“ napsali jsme v recenzi na nový Until Dawn.
Za pozornost rozhodně stojí ceněné upírské survival akční RPG V Rising (PS5) i RPG Yakuza: Like a Dragon (PS4, PS5), které je celkem vhodné pro ty, kteří se slavnou sérií nemají žádné zkušenosti. Hraje se totiž za úplně novou postavu.
„Od minulého dílu se změnily vlastně jen dvě věci: hlavní hrdina a soubojový systém. Jejich význam je ovšem tak zásadní, že nejednoho fanouška možná bude potřeba křísit. Ale to si sedne, Like a Dragon je totiž bezpochyby nejlepší hra, která kdy pod značkou Yakuza vznikla,“ píšeme v pět let staré recenzi Yakuza: Like a Dragon.
Poppy Playtime: Chapter 1 (PS4, PS5) je úvod hororové hádankové adventury, As Dusk Falls (PS4, PS5) je vizuální novela o nepovedeném loupežném přepadení a Wizard with a Gun (PS5) by mohl zaujmout fanoušky sandboxového online survivalu. A kdo si platí Premium, může hrát ještě legendární bojovku Tekken 3.
„Mám pro tento žánr slabost a odpustím mnohé, ale As Dusk Falls selhává v tom naprosto zásadním. Neodkáže nabídnout postavu, které by šlo držet palce a ve výsledku není ničím jiným než užvaněnou nudou,“ napsali jsme v dobové recenzi As Dusk Falls.
