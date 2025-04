10:29

Herní katalog PlayStation Plus, který je dostupný předplatitelům Extra a Premium, v dubnu rozšíří hned několik zajímavých her. Možná jste propásli kouzelnickou hru Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera, teď to můžete napravit. Všechny fanoušky tajemna by mohl zaujmout aktuální hit Blue Prince.