PlayStation Plus v říjnu nabízí formule a dvě multiplayerové střílečky

Předním titulem říjnové nabídky her v rámci předplatného PlayStation Plus je simulátor F1 25, oficiální hra mistrovství světa FIA Formule 1 2025. Nechybí obvyklý režim kariéry pro jednoho hráče, ve kterém se ujmete role majitele týmu Formule 1.
Hra nabídne i režim online závodů proti ostatním hráčům, včetně nového multiplayerového režimu F1 World, kde můžete se spoluhráči závodit jako tým. F1 25 vyšla původně loni v květnu na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC, s průměrným hodnocením 80 bodů ze 100 na Metacritic.
Hunt: Showdown 1896 je populární extrakční střílečkou. Hrát můžete buď sami nebo s přáteli. Principem hry je lov monster. S parťákem nebo sólo si vyberete jednu ze zakázek a jdete lovit. Nemáte tušení, kolik dalších lovců kontrakt vzalo, ani kde se lovené monstrum nachází.
S ostatními soutěžíte o to, kdo dřív monstrum vystopuje, uloví, získá odměnu a ještě navíc se mu povede uniknout. Hunt: Showdown 1896 původně vyšla pod názvem Hunt: Showdown v roce 2018 (předběžný přístup) a vylepšená verze Hunt: Showdown 1896 pak dorazila v roce 2024.
V titulu Earth Defense Force: World Brothers 2 jde rovněž o spolupráci hráčů. Kostičkový svět potřebuje zachránit před hrozbou obřích mravenců, pavouků a dalšího přerostlého hmyzu. Čelit jim můžete v týmech po čtyřech hráčích, na výběr máte z celé řady různých zbraní a hrdinů.
Všechny hry jsou k dispozici od 6. října pro předplatitele PlayStation Plus Essential, Extra a Premium.