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PlayStation Plus v říjnu nabízí formule a dvě multiplayerové střílečky

Ondřej Martinů
  11:30
Hunt: Showdown 1896

Hunt: Showdown 1896 | foto: Crytek

F1 25
Hunt Showdown
Earth Defense Force: World Brothers 2
F1 25
49 fotografií
Říjnová nabídka služby PlayStation Plus potěší hlavně příznivce multiplayeru, dostanou totiž rovnou dvě akční hry, ve kterých musíte čelit výzvám v týmu spoluhráčů. Nezapomnělo se ale ani na fanoušky závodních her, dostanou totiž loňský simulátor Formule 1.

Předním titulem říjnové nabídky her v rámci předplatného PlayStation Plus je simulátor F1 25, oficiální hra mistrovství světa FIA Formule 1 2025. Nechybí obvyklý režim kariéry pro jednoho hráče, ve kterém se ujmete role majitele týmu Formule 1.

F1 25

F1 25

Hra nabídne i režim online závodů proti ostatním hráčům, včetně nového multiplayerového režimu F1 World, kde můžete se spoluhráči závodit jako tým. F1 25 vyšla původně loni v květnu na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC, s průměrným hodnocením 80 bodů ze 100 na Metacritic.

Hunt: Showdown 1896 je populární extrakční střílečkou. Hrát můžete buď sami nebo s přáteli. Principem hry je lov monster. S parťákem nebo sólo si vyberete jednu ze zakázek a jdete lovit. Nemáte tušení, kolik dalších lovců kontrakt vzalo, ani kde se lovené monstrum nachází.

Hunt: Showdown 1896

Hunt: Showdown 1896

S ostatními soutěžíte o to, kdo dřív monstrum vystopuje, uloví, získá odměnu a ještě navíc se mu povede uniknout. Hunt: Showdown 1896 původně vyšla pod názvem Hunt: Showdown v roce 2018 (předběžný přístup) a vylepšená verze Hunt: Showdown 1896 pak dorazila v roce 2024.

Earth Defense Force: World Brothers 2

Earth Defense Force: World Brothers 2

V titulu Earth Defense Force: World Brothers 2 jde rovněž o spolupráci hráčů. Kostičkový svět potřebuje zachránit před hrozbou obřích mravenců, pavouků a dalšího přerostlého hmyzu. Čelit jim můžete v týmech po čtyřech hráčích, na výběr máte z celé řady různých zbraní a hrdinů.

Všechny hry jsou k dispozici od 6. října pro předplatitele PlayStation Plus Essential, Extra a Premium.

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