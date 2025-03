Předplatitelé PlayStation Plus získají v dubnu fantastického RoboCopa

Herní RoboCop je parádní pocta akční klasice z osmdesátek, napsali jsme předloni v recenzi RoboCop: Rogue City. Hra je zasazena mezi události druhého a třetího filmu, sází ovšem na vlastní příběhovou linku, která je na poměry akčních her překvapivě kvalitní.

„Robocop je nečekaný hit, který byste si ani v takto našlapané fázi herního roku neměli nechat ujít. Naprosto dokonale využívá všechny přednosti své filmové předlohy a dokáže je přetavit v moderní a zábavnou videohru, která si zachovává vlastní výraz. Není přitom jen o bezmyšlenkovité akci, ale nabízí i adventurní nadstavbu, díky níž v jeho světě můžete strávit hodně přes dvacet hodin,“ píšeme v recenzi RoboCop: Rogue City. A pokud by vás hra zaujala a vy chtěli víc, na léto se chystá samostatně spustitelný přídavek RoboCop: Rogue City - Unfinished Business.

Druhou hrou je multiplayerový horor The Texas Chain Saw Massacre. Základním pilířem hratelnosti je hra na kočku a myš. Zatímco oběti se snaží používat různé lsti, aby se dostali na svobodu, hráči, kteří se chopili role zabijáků, se je snaží stopovat a zabránit jim v útěku. V tomto případě se hraje 4 (přeživší) na 3 (zabijáci). Poslední reakce hráčů jsou ovšem smíšené, hra má problémy se servery. Uvidíme, co s tím udělá další vlna lidí z PS Plus. Zahrají si každopádně majitelé PS4 i PS5.

Posledním kouskem je japonské RPG Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory na PlayStation 4, které lze zjednodušeně přirovnat k trochu temnějším Pokémonům. Také se zde sbírají, trénují a vyvíjejí různá monstra, přičemž boje probíhají na tahy.

Všechny hry budou k dispozici od 1. dubna.