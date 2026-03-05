PlayStation zásadně mění strategii, PC hráči z toho mít radost nebudou

Jak to dopadlo se sázkou na live service hry, které měly podle tehdejšího šéfa Jima Ryana „změnit obchodní strukturu společnosti“, víme všichni. Většina se totiž ani nedočkala vydání, zatímco vydaný Concord je dnes vnímán jako největší herní propadák moderní éry. Osm let vývoje spolklo podle odhadů 200 až 400 milionů dolarů, aby byla hra 14 dní po svém spuštění ukončena.
Ani proklamace, že „vytvářením příběhových, graficky propracovaných her pro jednoho hráče se společnost omezuje na úzký segment trhu“ nezestárla dobře.
Podle informací známého insidera Jasona Schreiera z Bloombergu už totiž PlayStation nebude pouštět své velké příběhové hry na PC. Na počítače se tak již zcela jistě nepodívá pokračování samurajské akce Ghost of Yōtei, ani nadcházející Saros či Marvel’s Wolverine.
„Společnost Sony Group Corp. již neplánuje vydávat své velké hry pro PlayStation 5 na PC, což je významná změna strategie, v rámci které se výrobce videoher vrací k exkluzivitě pro konzole po šesti letech flirtování s vydáváním her pro více platforem,“ píše Schreier.
PlayStation tak plánuje posílat na PC pouze multiplayerové live service hry, jako je třeba aktuálně vycházející extrakční střílečka Marathon od Bungie.
Důvodů pro změnu strategie má být víc. Jednak je tu obava, že vydávání her na PC poškozuje značku PlayStation a ohrožuje prodeje jak současného modelu konzole, tak připravovaného nástupce.
Další poukazují na to, že prodeje na PC jsou nízké a v mnoha případech nenaplnily očekávání. Objevují se i zprávy, že více hráčů utíkalo k PC než přicházelo k PlayStationu. Silná platforma, na níž si Sony účtuje poplatek z každé transakce, je tak pro společnost klíčová.