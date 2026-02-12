Pryč je dlouholeté soupeření mezi fanoušky Xboxu a PlayStationu, „zelený“ tým Microsoftu už prakticky kapituloval a „modří“ Soňáci si na svých konzolích zahrají prakticky všechny hity z portfolia bývalého rivala.
Pohodlná pozice na trhu tak trochu svádí k lenosti a je pravda, že tempo vydávání drahých exkluzivit se loni výrazně zpomalilo. Snad se to ale brzy zlepší. Počátkem března vychází online střílečka Marathon od zkušeného studia Bungie, která by mohla zahnat pachuť po průšvihu jménem Concord (anebo ji naopak ještě zesílit), Saros od tvůrců Returnal uspokojí minimálně příznivce zběsilých akcí a studio Insomniac už dvakrát ukázalo, že komiksové akce umí, takže je nadcházející Wolverine v těch nejlepších rukou. Jenže co dál? Prezentace State of Play se koná tak zřídka, že jsme si prakticky jistí, že by se dočkáme i nějakého toho překvapení.
Tak schválně, máte nějaké tipy? Nebojte se snít nahlas! My rozhodně plánujeme ponocovat, abychom vás o všech novinkách mohli informovat pěkně „zatepla“.
Článek budeme pravidelně aktualizovat.