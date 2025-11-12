Mnohé herní pecky z kuchyně PlayStationu jsou dnes již oficiálně dostupné také na PC. A například na streamovacím zařízení PlayStation Portal už lze dnes hrát hry bez nutnosti vlastnit PlayStation 5. Další možností, jak si užít hry na PS5, je podle Sony nový herní monitor.
Design navrhl přímo tým PlayStationu a vychází ze současné produktové řady. Onou unikátní funkcí je výklopný nabíjecí držák, do nějž lze usadit ovladač DualSense.
Co se parametrů týče, 27palcový monitor má IPS displej s rozlišením Quad High Definition (QHD) – až 2 560 × 1 440. Podporuje HDR s automatickým mapováním tónů, VRR, obnovovací frekvenci 120 Hz pro bezproblémové hraní na konzolích PS5 a PS5 Pro a 240 Hz na kompatibilních zařízeních PC a Mac.
Konektivita zahrnuje dva porty HDMI IN (2.1), jeden DisplayPort IN (1.4), dva porty USB A a jeden USB C. Monitor má dále vestavěný stereofonní reproduktor, 3,5mm audio výstup a je VESA kompatibilní.
A teď ty horší zprávy. Vydání bylo prozatím oznámeno jen pro Spojené státy a Japonsko, a to někdy během roku 2026. Cena nebyla odhalena pro jistotu vůbec, což značí, že o levnou záležitost určitě nepůjde.
