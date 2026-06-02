Varovný signál pro Sony. Prodeje her od PlayStation studií letí dolů

Ondřej Zach
  14:03
Špičkové hry od PlayStation Studios fungují jako hlavní pilíř byznysu pro prodej konzolí PlayStation. Za poslední léta se jich však prodalo výrazně méně.

Na finanční výsledky herní divize Sony se podrobněji podívala stránka Game File. Za fiskální rok 2020, tedy od dubna 2020 do března 2021, se prodalo 58,4 kopií her od studií spadající pod Sony. Od té doby však prodeje s jednou výjimkou klesají. Například za fiskální rok 2024 to byla už méně než polovina.

  • 2018: 54,1 milionu prodaných kopií
  • 2019: 49,2 milionu prodaných kopií
  • 2020: 58,4 milionu prodaných kopií
  • 2021: 43,9 milionu prodaných kopií
  • 2022: 43,5 milionu prodaných kopií
  • 2023: 39,7 milionu prodaných kopií
  • 2024: 28,9 milionu prodaných kopií
  • 2025: 32,1 milionu prodaných kopií

Důvodů je hned několik. Fiskální rok 2020 byl na herní události poměrně bohatý. Vyšla nejenom nová konzole PlayStation 5, ale i hry jako postapokalyptické dobrodružství Tha Last of Us Part 2, samurajská akce Ghost of Tushima či marvelovka Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Sílila také pandemie koronaviru, lidé trávili více času doma.

Od té doby se management PlayStationu dopustil řady přešlapů. Sázka na live service hry nevyšla, za všechny zmiňme obří propadák Concord. Námluvy s PC také skončily, na počítače už budou od PlayStation Studios vycházet jen multiplayerové hry.

Akvizice studia Bungie je zatím ztrátová. Bývalá vlajková loď Destiny 2 se dočká poslední obsahové aktualizace letos 9. června, studio se chce nyní soustředit na multiplayerovou střílečku Marathon. Ta sice vyloženě nepropadla, ale nevygenerovala ani čísla, v které vedení doufalo.

Nedaří se ovšem ani dalším hrám. Například poslední PS5 exkluzivita Saros sice sbírala vynikající známky v recenzích, prodeje se však za prvních 14 dní od uvedení na trh odhadují na pouhých 300 tisíc kopií, což je slabé.

Obecně lze říci, že se zvyšuje počet hráčů, kteří nejsou s exkluzivitami od PlayStation Studios spokojeni. Multiplayerové hry se nechytly a v příběhovkách je často kritizován slabý děj nebo aktivismus.

Fanoušci tak s napětím vyhlížejí PlayStation State of Play, který proběhne v úterý 2. června od 23:00. Naznačí totiž, jakým směrem značka PlayStation v nejbližších měsících vykročí.

