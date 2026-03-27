Utíkejte do obchodů, PlayStation 5 už velmi brzy citelně podraží

Sony plánuje zdražit všechny své aktuální modely, tedy PlayStation 5, PlayStation 5 v digitální verzi, výkonný PlayStation 5 Pro i streamovací handheld PlayStation Portal, a to na všech trzích.
V Evropě cena stoupne oproti stávajícím cenám o 100 eur, což je zhruba 2 450 korun. Handheld zdraží o 30 eur, tedy zhruba 740 korun. Nové české ceny nebyly v době psaní článku zveřejněny.
Pro pořádek, jsou to doporučené maloobchodní ceny, mohou se tak lišit podle prodejce. Na nich ostatně i záleží, jak naloží se svými aktuálními skladovými zásobami.
|Model
|Původní cena (do 1. 4. 2026)
|Nová cena (od 2. 4. 2026)
|Rozdíl
|PS5 (s mechanikou)
|549,99 €
|649,99 €
|+ 100 €
|PS5 Digital Edition
|499,99 €
|599,99 €
|+ 100 €
|PS5 Pro
|799,99 €
|899,99 €
|+ 100 €
|PlayStation Portal
|219,99 €
|249,99 €
|+ 30 €
„Vzhledem k přetrvávajícímu tlaku na globální ekonomiku jsme se rozhodli celosvětově zvýšit ceny konzolí PS5, PS5 Pro a zařízení PlayStation Portal Remote Player,“ píše se v oznámení Sony.
|Model
|Původní cena (do 1. 4. 2026)
|Nová cena (od 2. 4. 2026)
|Odhadovaný nárůst
|PS5 (s mechanikou)
|13 590 Kč
|15 990 Kč
|+ 2 400 Kč
|PS5 Digital Edition
|12 490 Kč
|14 790 Kč
|+ 2 300 Kč
|PS5 Pro
|20 290 Kč
|22 590 Kč
|+ 2 300 Kč
|PlayStation Portal
|5 190 Kč
|5 990 Kč
|+ 800 Kč
„Jsme si vědomi toho, že změny cen mají dopad na naši komunitu, a po pečlivém zvážení jsme dospěli k závěru, že se jedná o nezbytný krok, který nám umožní i nadále poskytovat hráčům po celém světě inovativní a kvalitní herní zážitky.“
