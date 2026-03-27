Utíkejte do obchodů, PlayStation 5 už velmi brzy citelně podraží

Ondřej Zach
  14:35
Společnost Sony se chystá skokově zdražit všechny verze své konzole PlayStation 5. Odvolává se na problémy globální ekonomiky.
PlayStation 5 – řada k 30. výročí | foto: Sony

Sony plánuje zdražit všechny své aktuální modely, tedy PlayStation 5, PlayStation 5 v digitální verzi, výkonný PlayStation 5 Pro i streamovací handheld PlayStation Portal, a to na všech trzích.

V Evropě cena stoupne oproti stávajícím cenám o 100 eur, což je zhruba 2 450 korun. Handheld zdraží o 30 eur, tedy zhruba 740 korun. Nové české ceny nebyly v době psaní článku zveřejněny.

PlayStation 5 Pro

PlayStation Portal

Pro pořádek, jsou to doporučené maloobchodní ceny, mohou se tak lišit podle prodejce. Na nich ostatně i záleží, jak naloží se svými aktuálními skladovými zásobami.

Oficiální zahraniční ceny pro Evropu
ModelPůvodní cena (do 1. 4. 2026)Nová cena (od 2. 4. 2026)Rozdíl
PS5 (s mechanikou)549,99 €649,99 €+ 100 €
PS5 Digital Edition499,99 €599,99 €+ 100 €
PS5 Pro799,99 €899,99 €+ 100 €
PlayStation Portal219,99 €249,99 €+ 30 €

„Vzhledem k přetrvávajícímu tlaku na globální ekonomiku jsme se rozhodli celosvětově zvýšit ceny konzolí PS5, PS5 Pro a zařízení PlayStation Portal Remote Player,“ píše se v oznámení Sony.

Oficiální české ceny s odhadovaným zdražením
ModelPůvodní cena (do 1. 4. 2026)Nová cena (od 2. 4. 2026)Odhadovaný nárůst
PS5 (s mechanikou)13 590 Kč15 990 Kč+ 2 400 Kč
PS5 Digital Edition12 490 Kč14 790 Kč+ 2 300 Kč
PS5 Pro20 290 Kč22 590 Kč+ 2 300 Kč
PlayStation Portal5 190 Kč5 990 Kč+ 800 Kč

„Jsme si vědomi toho, že změny cen mají dopad na naši komunitu, a po pečlivém zvážení jsme dospěli k závěru, že se jedná o nezbytný krok, který nám umožní i nadále poskytovat hráčům po celém světě inovativní a kvalitní herní zážitky.“

