Prodeje PlayStationu 5 nepolevují, zatímco Microsoftu došel dech

Ondřej Zach
  11:45
Herní konzole PlayStation 5 od Sony a Xbox Series X/S od Microsoftu právě slaví pět let od svého uvedení na trh. Ale jen jedné se daří.

Podle aktuální finanční zprávy Sony se od vydání prodalo 84,2 milionů konzolí PlayStation 5, z toho 3,9 milionu za poslední tři měsíce k 30. září.

Sony má ve svém portfoliu dvě verze konzole – základní model a výkonnější PlayStation 5 Pro. Podíl prodejů Pro verze bohužel neznáme. Víme ale, že poslední hit z vlastní kuchyně, říjnová samurajská akce Ghost of Yotei, prodal 3,3 milionu kopií. Dozvěděli jsme se také, že 72 procent her se za poslední tři měsíce prodalo digitálně.

Xbox Series X a PlayStation 5
PlayStation 5, Xbox Series X a Xbox Series S
PlayStation 5, Xbox Series X a Xbox Series S
PlayStation 5 Pro
16 fotografií

Microsoft naproti tomu uvedl dvě verze xboxů, a to Series X a méně výkonný, ale levnější Series S pro hraní ve Full HD. Celkové prodeje oficiálně nezveřejňuje, odhady hovoří o zhruba 34 milionech prodaných konzolí.

V říjnové finanční zprávě Microsoftu za poslední tři měsíce k 30. září se ovšem dočteme: “Tržby z prodeje hardwaru Xbox poklesly o 29 % v důsledku nižšího objemu prodaných konzolí.“ Za předcházející období, tedy duben až červen, zmiňovala zpráva pokles o 22 procent.

PlayStation 5, Xbox Series X a Xbox Series S

PlayStation 5, Xbox Series X a Xbox Series S

Microsoft přitom vždy nebýval ten třetí vzadu. V éře konzolí Xbox 360 zdatně konkuroval PlayStationu 3, který měl slabší rozjezd. Xbox 360 si nakonec připsal přes 84 milionů prodaných konzolí, zatímco PlayStation 3 nakonec 87,4 milionu. Éra nástupce Xbox One už tak úspěšná nebyla (celkem se prodalo zhruba 58 milionů konzolí). Prodejní křivka Xbox Series X/S zpočátku kopírovala Xbox One, nyní se ovšem poslední generace prodává hůře.

PlayStation 5 Pro

Xbox Series S a Xbox Series X

Nástupce PlayStationu 5 a Xbox Series X/S se zřejmě dočkáme v roce 2027. Zatímco Sony kutí tradiční konzoli a spekuluje se, že chystá i dodatečný handheld, Microsoft zřejmě připravuje kombinaci počítače a herní konzole, která přehraje jak konzolové hry, tak například hry ze Steamu. Jakousi ukázkou toho, jak Microsoft o hrách nyní přemýšlí, má být handheld Xbox Ally X.

Naproti tomu Nintendo letos uvedlo Switch 2, jehož prodeje už překonaly 10 milionů kusů.

Switch 2

Xbox Ally X

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Gates na ní byl závislý, Rowlingová ji používala místo kouření. Co to je?

80 %
Hledání min: Jak si Microsoft začal hrát

Nejprv měla naučit uživatele používat myš. Poté se stala fenoménem, který už dnes pamatují spíš starší. Řeč je o hře Hledání min, jejíž stejnojmennou knížku recenzujeme.

Zrodil se nečekaný střílečkový hit, zničenou Zemi ovládají AI stroje

Arc Raiders

Nikdo už neví, co se přesně stalo. Lidé žijí v podzemí a podnikají výpravy na povrch zničené Země, kterou ovládají záhadné samoučící se stroje ARC, likvidující vše živé. Hráči se sólo, nebo až ve...

Nepříjemné překvapení. Grand Theft Auto VI se opět odkládá, nyní o půl roku

Grand Theft Auto 6

Autoři ze studia Rockstar Games vydali nečekanou zprávu, že nakonec vysoce očekávaná hra Grand Theft Auto VI nestihne ani slibované květnové vydání. Hru posunuli na druhou polovinu listopadu 2026.

Absolutní šílenství, Simpsonovi a nejpopulárnější videohra spojili síly

Fortnite Simpsons

Nová sezona v megaúspěšné akční hře Fortnite přivítala rodinku Simpsonových a celé jejich městečko. Ve virtuálním Springfieldu nyní pobíhají hráči a snaží se vyhrát v boji, kde vítězí pouze ten...

Hodně hororů a středověký masakr. Jaké hry si PC hráči přejí nejvíce

Resident Evil Requiem

Žebříček uživatelských seznamů přání na Steamu se neustále mění, nové hry přichází, vydané jej opouštějí. Víte, které hry si v průběhu posledních měsíců hráči na Steamu přejí nejvíce? Vybíráme dvacet...

Prodeje PlayStationu 5 nepolevují, zatímco Microsoftu došel dech

Xbox Series X a PlayStation 5

Herní konzole PlayStation 5 od Sony a Xbox Series X/S od Microsoftu právě slaví pět let od svého uvedení na trh. Ale jen jedné se daří.

11. listopadu 2025  11:45 0

Proč online hry nevyhrávají ocenění? Streamer to za názor pořádně schytal

Populární herní streamer Michael Grzesiek aka Shroud

Streamer vystupující pod pseudonymem Shroud vyzval své fanoušky, aby na blížícím se předávání videoherních ocenění hlasovali pro multiplayerové Arc Raiders. Za názor, že singleplayerové hry mají...

11. listopadu 2025 12

Proč bylo odloženo Grand Theft Auto 6?

Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 je s přehledem nejsledovanější titul herního průmyslu, kterému ostatní vydavatelství vyklízejí pole. Nic menšího než další přepisování různých rekordů se ani nečeká.

11. listopadu 2025 5

Postapokalyptický survival táhne, Arc Raiders přepisují vlastní rekord

Arc Raiders

Když koncem října vyšla postapokalyptická extrakční střílečka Arc Raiders, nečekalo se, že naláká tolik hráčů. A jak ukázala neděle, zájem zatím nejenom že neklesá, ale dokonce ještě roste.

10. listopadu 2025  11:24 0

Absolutní šílenství, Simpsonovi a nejpopulárnější videohra spojili síly

Fortnite Simpsons

Nová sezona v megaúspěšné akční hře Fortnite přivítala rodinku Simpsonových a celé jejich městečko. Ve virtuálním Springfieldu nyní pobíhají hráči a snaží se vyhrát v boji, kde vítězí pouze ten...

10. listopadu 2025 11

Dan Vávra kritizuje nástupce Falloutu, s penězi od Microsoftu šlo naložit lépe

The Outer Worlds 2

Osobitý vývojář a společenský komentátor Daniel Vávra po delší době ukázal, že stále zůstává aktivním hráčem, když se pochlubil pokořením aktuálního RPG Outer Worlds 2. Sice se mu prý docela líbila...

9. listopadu 2025 51

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

vydáno 8. listopadu 2025  9:24,  aktualizováno  9:25

Zrodil se nečekaný střílečkový hit, zničenou Zemi ovládají AI stroje

Arc Raiders

Nikdo už neví, co se přesně stalo. Lidé žijí v podzemí a podnikají výpravy na povrch zničené Země, kterou ovládají záhadné samoučící se stroje ARC, likvidující vše živé. Hráči se sólo, nebo až ve...

8. listopadu 2025 6

Zahrajte si český hit Kingdom Come: Deliverance 2 zcela zdarma

Kingdom Come: Deliverance 2

Patříte mezi ty, kteří stále váhají, zda se pustit do české středověké hry Kingdom Come: Deliverance 2? Potom pro vás máme dobrou zprávu, dočasně si ji můžete vyzkoušet zcela zdarma.

7. listopadu 2025  14:42 11

Nepříjemné překvapení. Grand Theft Auto VI se opět odkládá, nyní o půl roku

Grand Theft Auto 6

Autoři ze studia Rockstar Games vydali nečekanou zprávu, že nakonec vysoce očekávaná hra Grand Theft Auto VI nestihne ani slibované květnové vydání. Hru posunuli na druhou polovinu listopadu 2026.

7. listopadu 2025 37

RECENZE: Od nového Painkillera jsme čekali málo, stejně nás zklamal

40 %
Painkiller

Návrat značky Painkiller se zprvu mohl jevit jako dobrá zpráva. Jenže autoři nám místo originální střílečky napříč pekelnými světy naservírovali jen generickou multiplayerovou střílečku, která prostě...

PC
7. listopadu 2025 0

Kdybych opustil Twitch, vydělával bych milion dolarů měsíčně, říká streamer

Streamer Asmongold

Oblíbený americký streamer Zack Hoyt, který vystupuje pod přezdívkou Asmongold, prozradil, kolik vydělává streamováním na různých platformách. Rozdíly jsou propastné.

7. listopadu 2025 1

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.