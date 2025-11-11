Podle aktuální finanční zprávy Sony se od vydání prodalo 84,2 milionů konzolí PlayStation 5, z toho 3,9 milionu za poslední tři měsíce k 30. září.
Sony má ve svém portfoliu dvě verze konzole – základní model a výkonnější PlayStation 5 Pro. Podíl prodejů Pro verze bohužel neznáme. Víme ale, že poslední hit z vlastní kuchyně, říjnová samurajská akce Ghost of Yotei, prodal 3,3 milionu kopií. Dozvěděli jsme se také, že 72 procent her se za poslední tři měsíce prodalo digitálně.
Microsoft naproti tomu uvedl dvě verze xboxů, a to Series X a méně výkonný, ale levnější Series S pro hraní ve Full HD. Celkové prodeje oficiálně nezveřejňuje, odhady hovoří o zhruba 34 milionech prodaných konzolí.
V říjnové finanční zprávě Microsoftu za poslední tři měsíce k 30. září se ovšem dočteme: “Tržby z prodeje hardwaru Xbox poklesly o 29 % v důsledku nižšího objemu prodaných konzolí.“ Za předcházející období, tedy duben až červen, zmiňovala zpráva pokles o 22 procent.
Microsoft přitom vždy nebýval ten třetí vzadu. V éře konzolí Xbox 360 zdatně konkuroval PlayStationu 3, který měl slabší rozjezd. Xbox 360 si nakonec připsal přes 84 milionů prodaných konzolí, zatímco PlayStation 3 nakonec 87,4 milionu. Éra nástupce Xbox One už tak úspěšná nebyla (celkem se prodalo zhruba 58 milionů konzolí). Prodejní křivka Xbox Series X/S zpočátku kopírovala Xbox One, nyní se ovšem poslední generace prodává hůře.
Nástupce PlayStationu 5 a Xbox Series X/S se zřejmě dočkáme v roce 2027. Zatímco Sony kutí tradiční konzoli a spekuluje se, že chystá i dodatečný handheld, Microsoft zřejmě připravuje kombinaci počítače a herní konzole, která přehraje jak konzolové hry, tak například hry ze Steamu. Jakousi ukázkou toho, jak Microsoft o hrách nyní přemýšlí, má být handheld Xbox Ally X.
Naproti tomu Nintendo letos uvedlo Switch 2, jehož prodeje už překonaly 10 milionů kusů.