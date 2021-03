Next-gen ovladač virtuální reality pro PlayStation 5 bude mít tvar koule

Zatímco stávající PS VR celkem kreativně využila staré pohybové ovladače Move, next-gen VR ovladač pro PS5 přichází se zcela nový vzhledem a funkčností. Vystavěn bude na technologii, kterou známe ze „smyslového“ ovladače DualSense. „Nyní přinášíme tuto inovaci do hraní ve VR,“ říká Sony.

Next-gen VR ovladač má tvar koule a bez problémů by měl sednout do malých i větších rukou. Důležitější jsou ovšem technologie a v tomto ohledu je na co se těšit.

Z DualSense tu máme adaptivní spoušť (umožní nastavovat proměnlivý odpor, například pro lepší pocit ze zmáčknutí spouště u zbraně) a haptickou odezvu, což může výrazně umocnit požitek z VR. Dále detekuje prsty v oblastech palce, ukazováku a prostředníčku, což by mohlo umožnit provádění gest. Ke každému ovladači se váže kruhový senzor, který komunikuje s headsetem.

Co se ovládacích prvků týče, levý ovladač obsahuje analogovou páčku, tlačítka trojúhelník a čtverec, L1, L2 a tlačítko Create. Pravý ovladač má analogovou páčku, tlačítka křížek a kolečko, R1, R2 a tlačítko Options.