PlayStation 5 brzy oslaví páté narozeniny, prodeje už překonaly 80 milionů

Ondřej Zach
  14:29
Prodeje konzole PlayStation 5 pokračují zhruba v tempu úspěšného předchůdce (PlayStation 4). Meziročně ovšem narostl počet předplatitelů služby PS Plus i prodeje softwaru.

Prodeje konzole PlayStation 5 dosáhly necelých pět let po vydání na 80,3 milionu kusů, uvádí aktuální finanční zpráva Sony, která zahrnuje hospodářské výsledky k 30. červnu 2025.

Za první fiskální čtvrtletí letošního roku se prodalo 2,5 milionu kusů PS5, což je mírný meziroční nárůst – loni to bylo ve stejném období 2,4 milionu. Naproti tomu prodej softwaru, a to napříč platformami PlayStation 5 a PlayStation 4 významně meziročně narostl, a to z 53,6 milionu na 65,9 milionu.

The Last of Us Part I na PS5 Pro
PlayStation 5
PlayStation 5
PlayStation Portal
38 fotografií

Počet aktivních uživatelů služby PlayStation Plus za měsíc také v prvním čtvrtletí vzrostl, a to na 123 milionů uživatelů. Před rokem to bylo zhruba o sedm milionů uživatelů méně.

PlayStation 5 se začal prodávat v listopadu 2020. Modelovou řadu v listopadu 2024 rozšířila povedená výkonnější verze PlayStation 5 Pro. K dispozici je také virtuální realita PlayStation VR2 či nečekaně úspěšné a užitečné streamovací zařízení PlayStation Portal.

PlayStation Portal

Brýle pro virtuální realitu PlayStation VR2

PlayStation 5 Pro

Jak je na tom konkurence?

Přímé konkurenci v podobě Xboxu Series X/S se nedaří, celkové prodeje těchto konzolí se odhadují na 30 milionů. V herní divizi Microsoftu se také výrazně propouštělo. Naproti tomu Nintendo, které si už léta hraje svoji vlastní ligu, aktuálně boduje se Switchem 2. Za pouhých sedm týdnů od vydání už jich prodalo přes šest milionů.

PlayStation 5, Xbox Series X a Xbox Series S

PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch

Switch 2

