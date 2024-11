PlayStation 5 Pro odstartoval lépe než PlayStation 4 Pro, uvedl šéf Sony

PlayStation 5 Pro je v prodeji od 7. listopadu. Byť jeho oznámení přijali hráči s rozpaky, zejména kvůli vyšší pořizovací ceně, je to skvělá konzole, která vrací do hry i na konzolích zážitek v pěkné grafice při 60 fps. Vděčí za to zejména implementaci upscalingu pomocí umělé inteligence, který v Sony pojmenovali PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Více čtěte v naší recenzi.

Předobjednávky byly spuštěny 26. září a jak prozradil Hiroki Totoki, šéf Sony, vedly si o něco lépe než před osmi lety PlayStation 4 Pro. „Mám pocit, že výrobek si vede o něco lépe než předobjednávky PS4 Pro ve stejném období, takže si nemyslím, že by to mělo negativní vliv na plán prodeje výrobku,“ uvedl.

Prozradil také, že PlayStation 5 Pro „cílí na hardcore uživatele“ a že je to high-endový produkt, u nějž zpočátku „nehleděli na velký prodejní plán“. „Pokud jde o cenu, mnoho lidí se k tomu vyjádřilo různě, ale nemyslím si, že by to mělo negativní dopad,“ dodal. V Českých obchodech se prodává za 20 290 korun.

Pokud jde o PlayStation 4 Pro, prodeje za celý životní cyklus se vyšplhaly na 14,5 milionu prodaných kusů, což odpovídá zhruba 12 procentům celkových prodejů PlayStationu 4. Očekává se, že PlayStation 5 Pro na tom bude podobně.