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PlayStation rozzuřil část fanoušků, když oznámil, že od ledna 2028 nebude vydávat hry na fyzických nosičích. Pojďme se při té příležitosti podívat, které hry se za letošní rok prodávají podle Alinea Analytics na PlayStation 5 nejlépe a jaký je podíl krabicových verzí.
Autor: Pearl Abyss
Na sedmé příčce je samurajská akce Ghost of Yotei, která vyšla na PlayStation 5 loni v září.
Autor: Bonusweb.cz
Za letošek se prodalo dalších zhruba 1,2 milionu kopií, z čehož 35,4 procenta náleží fyzickým kopiím, což je poměrně vysoký podíl. Alinea Analytics dodávají, že letos proběhla pouze jedna slevová akce, většina se tak prodala za plnou cenu. Krabička nyní vyjde levněji než nákup na PS Store.
Autor: Bonusweb.cz
„Ghost of Yotei nesnaží dělat prakticky nic nového oproti prvnímu dílu. Ve výsledku ale dostanete pořád úžasnou hru, která je plná poutavého obsahu a herních mechanik a ty vás v drtivé většině královsky zabaví,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
Autor: Bonusweb.cz
Šestá příčka náleží závodnímu hitu Forza Horizon 5. To není překlep. Zatímco majitelé PC a xboxů si užívají šestý díl zasazený do Japonska, hráči s PS5 si na něj ještě chvíli počkají.
Autor: Ondřej Zach
Na PS5 se každopádně jen za letošek prodalo dalších 1,2 milionu kopií. Fyzická verze nevyšla.
Autor: Ondřej Zach
Forza Horizon 5 vyšla na xboxy a PC v roce 2021, na PS5 zamířila loni v dubu a slaví tam ohromný úspěch. Otázkou ovšem je, jak daleko Xbox ještě zajde, aktuálně se totiž už zase chce vracet k exkluzivním titulům.
Autor: Ondřej Zach
Pátá příčka náleží letošnímu ohromnému překvapení Crimson Desert. Hra láká na herní svět plný možností, studio Pearl Abyss se přitom o své dítko stará příkladně.
Autor: Pearl Abyss
Crimson Desert vyšel letos v březnu, na PS5 se prodalo 1,9 milionu kopií, z čehož skoro 20 procent v krabičkách.
Autor: Bonusweb.cz
„Od Crimson Desert jsem až tak moc nečekal. Ale jeho svět a obrovské množství aktivit mě naprosto pohltily. Je to přesně ten typ her, které mám tak rád. Kde se dá klidně utopit i stovka hodin a pořád nejspíš nebudete znát vše a bude co dalšího nacházet,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
Autor: Bonusweb.cz
Bramborovou prodejní medaili si odnáší akce 007 First Light, které představila mladého Jamese Bonda.
Autor: Bonusweb.cz
Prodeje na PS5 se vyšplhaly na 2 miliony, z čehož 21 procent připadá na fyzické nosiče.
Autor: Bonusweb.cz
„Ve filmovém světě si agent James Bond vybírá dlouhou dovolenou, jeho fanoušky ale naštěstí zachraňuje videoherní průmysl. V novince 007 First Light najdeme vše, na co jsme si u této značky zvyklí, tedy stylovou akci, příběh plný zvratů a charismatického hlavního hrdinu. Jde o poctivou koridorovou akci, která se může kvalitou rovnat i vymazleným playstationovým exkluzivitám,“ napsali jsme v recenzi.
Autor: Bonusweb.cz
Bronzovou medaili si odnáší postapokalyptická extrakční střílečka Arc Raiders, která vyšla loni v říjnu a okamžitě se z ní stal hit.
Autor: Bonusweb.cz
Jen za letošek se na PlayStation 5 prodalo 2,1 milionu kopií. Také tato hra vyšla pouze digitálně.
Autor: Bonusweb.cz
Počet aktivních hráčů Arc Raiders sice postupně klesá, hra však stále má velmi slušnou uživatelskou základnu.
Autor: Bonusweb.cz
Stříbrnou medaili si odnáší fantastický horor Resident Evil Requiem, která sází jak na opatrný postup, tak slušnou akci.
Autor: Bonusweb.cz
Hra vyšla letos v únoru a na PS5 se prodalo 3,5 milionu kopií, z toho 27,8 procenta fyzicky. Hra je spíš kratší, takže krabicovou verzi lidé pošlu v bazaru dál, což se Sony ani Capcomu vůbec nelíbí, píšou Alinea Analytics.
Autor: Bonusweb.cz
„Resident Evil Requiem je hrou, která se zavděčí milovníkům hororu a fanouškům celé série především. Právě pro ně je totiž tato hra dělaná,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
Autor: Bonusweb.cz
Zlatou medaili si s obrovským náskokem odnáší fotbal EA Sports FC 26.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
EA Sports FC 26 sice vyšel loni v září, jen za letošek se ovšem na PS4 a PS5 prodalo dalších 5,1 milionu kopií, z toho 12 procent v krabičkách. Dalších více než 6,1 milionu lidí si hru spustilo v květnu skrze předplatné PS Plus. Celkově si EA Sports FC 26 zahrálo na konzolích PlayStation téměř 30 milionů lidí, z toho zhruba 81 procent minulý měsíc.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
„Letošní ročník rozhodně není jen do počtu, díky nově přidanému hernímu módu, který sází na realističnost, působí hra zas o něco víc jako skutečný fotbal,“ napsali jsme v recenzi.
Autor: Electronic Arts