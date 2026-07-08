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Tyto hry na PlayStation 5 se letos prodávají nejlépe

Ondřej Zach
Crimson Desert Ghost of Yotei Ghost of Yotei Ghost of Yotei Forza Horizon 5 Forza Horizon 5 Forza Horizon 5 Crimson Desert Crimson Desert Crimson Desert 007 First Light (PC) 007 First Light (PC)
PlayStation rozzuřil část fanoušků, když oznámil, že od ledna 2028 nebude vydávat hry na fyzických nosičích. Pojďme se při té příležitosti podívat, které hry se za letošní rok prodávají podle Alinea Analytics na PlayStation 5 nejlépe a jaký je podíl krabicových verzí.

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Konec krabiček PlayStation

Zástupci herní společnosti, která patří pod japonskou firmu Sony oznámili, že od ledna 2028 se zastavuje produkce fyzických edicí her, tedy krabiček s blu-ray diskem.

Nové hry pro PlayStation od tohoto data už půjdou koupit pouze ve formě digitální kopie, případně jako papírový kód v krabičce u vybraných partnerských prodejců. Na hry, které se plánují pro konzoli PlayStation vydat před lednem 2028, se tyto změny nevztahují, respektive jde o rozhodnutí čistě v rukou autorů a distributorů novinek. Podrobnosti čtěte zde.

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