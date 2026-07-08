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- Zdroj prodejních dat Alinea Analytics
Konec krabiček PlayStation
Zástupci herní společnosti, která patří pod japonskou firmu Sony oznámili, že od ledna 2028 se zastavuje produkce fyzických edicí her, tedy krabiček s blu-ray diskem.
Nové hry pro PlayStation od tohoto data už půjdou koupit pouze ve formě digitální kopie, případně jako papírový kód v krabičce u vybraných partnerských prodejců. Na hry, které se plánují pro konzoli PlayStation vydat před lednem 2028, se tyto změny nevztahují, respektive jde o rozhodnutí čistě v rukou autorů a distributorů novinek. Podrobnosti čtěte zde.
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