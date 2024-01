V Evropě se loni prodalo víc her na starší PS4 než na nové xboxy

Při uvedení nové řady konzolí na trh panoval velký nedostatek a kdo nechtěl dávat vydělat překupníkům, musel na svůj kus čekat i několik měsíců. Tuto krizi se ovšem už podařilo přehnat a minimálně za poslední rok lze konstatovat, že kdo nějakou novou konzoli chce, může si ji jednoduše koupit prakticky v každém slušnějším obchodě s elektronikou. Věčné soupeření mezi Xboxem a Playstationem má ovšem tentokrát jasného vítěze.

Přechod na novou generaci byl tentokrát velmi pomalý, ještě stále vycházejí hry i na minulou generaci.

Zatímco PS5 zaznamenal v Evropě meziroční nárůst prodejů o 177 procent, nové Xboxy (Series S i X) se naopak o deset procent propadly. Ještě víc je to pak vidět na prodeji her: na „starou“ PS4 se prodalo víc her než na nové Xboxy.

Ano, z velké části je to samozřejmě díky předplatnému Game pass, které výrazně mění podmínky v herním průmyslu, i tak si to nejspíš v Microsoftu za rámeček nedají. Zpráva analytické společnosti GDS (via Gamesindustry.biz) dále zmiňuje, že nejsilnější platformou, co se prodejů týče, je navzdory softwarovým pirátům stále PC.