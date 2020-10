Povedené vzpomínkové video shrnuje životní cyklus konzole PS4

Již brzy si budeme moci koupit novou konzoli PlayStation 5 (tedy alespoň ti šťastnější z nás, na které se dostane, viz náš článek o nedostatečných výrobních kapacitách výrobců hardwaru), a tak je ideální čas zavzpomínat na odcházející generaci.

PlayStation byl na trh uveden koncem roku 2013 a jeho startovací nabídka nebyla nijak výjimečná. Kromě her dostupných i pro jiné platformy si hráči mohli koupit ničím výjimečné first party hry jako Knack, Killzone: Shadow Fall či inFamous: Second Son.

Ve vzpomínkovém videu vyrobeném youtubovým kanálem PlayStation Access je však prostor pro všechny hry, nejen exkluzivity. Cílem bylo ukázat, jak bohaté portfolio zážitků PS4 nabízí, od jednoduchých hopsaček pro děti přes experimentální nezávislé tituly až po drahé blockbustery.

Tak schválně, kolik jich poznáte?