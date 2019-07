PlayStation 4 prolomil hranici sto milionů prodaných kusů

Lootboxy jsou sice mezi hardcore publikem nepopulární, ovšem vydavatelům her vydělávají obrovské peníze. Za tři roky od...

Stáhněte si zdarma válečné peklo This War of Mine a pohodového Moonlightera

Epic Store tento týden rozdává rovnou dvě hry zadarmo. A nejsou to žádná béčka, válečný This War of Mine si od nás...