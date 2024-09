Oslava 30. narozenin tajně potvrzuje vzhled výkonnějšího PlayStationu 5 Pro

O konzoli PlayStation 5 Pro, tedy výkonnější verzi PlayStationu 5, si v posledních měsících šeptají vrabci na střeše. Nedávný leak říká, že se konzole skutečně bude jmenovat PS5 Pro, k oficiálnímu oznámení dojde během září a do prodeje zamíří v listopadu.

Náčrtek finálního designu PS5 Pro

Design má vycházet z PS5 Slim, byť verze Pro bude o něco tlustší. Smyslový ovladač DualSense nedozná žádných změn, v balení bude ten, co známe ze současného modelu.

Každopádně co se vzhledu konzole týče, únikář měl možnost prohlédnout si přední stranu finálního balení, z důvodu ochrany autorských práv ovšem publikoval pouze vlastní náčrtek. Můžeme si všimnout, že PS5 Pro obsahuje na svém těle tři černé pruhy.

Pozorní hráči si okamžitě všimli, že tato vizualizace odpovídá konzoli, kterou můžete spatřit i v právě zveřejněném oficiálním narozeninovém obrázku. Uniklé specifikace se různí, shodují se ovšem v tom, že půjde o velký skok vpřed s využitím architektury RDNA3.

Astro Bot plně využívá smyslového ovladače DualSense a zároveň skládá poctu hrám a hardwaru playstationu.

Co se vlastních oslav týče, PlayStation chystá trial verzi závodů Gran Turismo 7 na PS4 a PS5, která obsáhne některé vozy z vůbec prvního GT. K dispozici má být o vánočních svátcích.

Na Spotify dále zamíří mezi říjnem a lednem herní soundtracky z her God of War​, God of War II​, God of War: Ghost of Sparta, Twisted Metal​, Starhawk​, Unit 13, přičemž k zakoupení budou i u konkurenčních služeb. V září ještě proběhne bezplatný multiplayerový víkend (od 21. do 22. září), v rámci nějž půjde hrát online bez aktivního předplatného PS Plus.

Poctu PlayStationu a jeho hardwaru skládá také aktuální hit Astro Bot.