Tvůrce hitu PUBG si myslí, že jsou dnešní hry moc malé. Plánuje větší

Vývojáři se dlouhodobě předhánějí v tom, kdo nabídne větší otevřený svět, pro výslednou kvalitu hry to ovšem samo o sobě nemá žádnou přidanou hodnotu. Ba naopak, někdy je mnohem lépe, když jsou významná msíta „nahňácaná“ blíže k sobě a člověk se tak nemusí jen ustavičně honit nudnou krajinou za ukazatelem na minimapě (viz náš článek). Slavný vývojář Brandan Greene přesto budoucnost her vidí v ještě větší rozlehlosti.

Od člověka, který svým vynálezem žánru battle royale (viz náš článek) doslova změnil na několik let herní průmysl, bychom přitom podobná slova neměli brát na lehkou váhu. Greene už se na dalším rozvoji svého megahitu PUBG (viz naše recenze) nijak nepodílí, místo toho se s nově zformovaným týmem soustředí na projektování nového prototypu.

Ne tedy, že by snad PUBG mělo mapy vyloženě malé.

„Už dlouho jsem fascinován sandboxovými otevřenými světy a svobodou, kterou hráčům umožňují. Vždycky jsem si ale přál, aby byly o něco větší,“ říká nečekaně zarostlý Greene v novém videu fanouškům. A pokračuje: „A to je právě cíl našeho studia. Chceme vytvořit realistické sandboxové světy v měřítku, o jaké se málokdo pokouší – světy o rozloze stovek kilometrů s tisíci hráči, kteří spolu komunikují, prozkoumávají a tvoří.“

Zkušený vývojář si samozřejmě uvědomuje, že dosáhnout něčeho takového je velice náročné a že si bude muset pomoci automatickými generátory krajiny. To samozřejmě vyvolává obavy o tom, že kvalita takové mapy nebude dostatečná a rychle se okouká. Greene se však domnívá, že řešení už našel. Vytvořili prý neuronovou síť, která dokáže po každém startu postavit z ničeho obrovský a realisticky vypadající herní svět.

Skepse je samozřejmě na místě, Greene ovšem přislíbil, že nás nechá nejprve ochutnat technologický prototyp, který by měl být k dispozici v režimu „zaplať, co uznáš za vhodné.“

Povede se slavnému tvůrci znovu pohnout herním průmyslem, nebo je tentokrát už moc velikášský? To se ještě pár let nedozvíme, je však příjemné vidět, že se najdou tvůrci, kteří chtějí víc než dělat neustále to samé v jen trochu hezčí grafice.