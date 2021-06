To tu ještě nebylo. Playdate je herní konzole s kličkou

Mám rád a sbírám všechny možné herní gimmicky, ať už to je fotoaparát pro Game Boye či rybářský prut pro Dreamcast, takže herní handheld Playdate okamžitě vzbudil moji pozornost. Odhalen byl před dvěma lety, nicméně až nyní jsme se v rámci vývojářské prezentace dočkali nějakých konkrétnějších informací.

Jak je asi patrné, hlavním tahákem Playdate není výkon či grafické orgie, ale originalita, zejména pak ovládací prvek v podobě kličky. „Ano, klička. Je to gimmick? Kdepak. Nabíjí to baterii Playdate? Ne. Je to zábavné? Ano, ano, ano. Je to analogový ovladač, který se vyklápí ze strany a umožňuje vám přesně navolit akci. Ne každá hra ho využívá, ale některé opravdu ano, například Crankin’s Time Travel Adventure,“ vysvětlují tvůrci.

Originální bude i distribuce her. S koupí Playdatu se vám aktivuje přístup k první sezoně. Funguje to tak, že během dvanácti týdnů získáte každý týden dvě hry, dohromady tedy 24 her různých žánrů a délek. Zní to možná divně, ale někdy je zkrátka lepší nemít přístup hned ke všemu, stačí si vzpomenout například na rotující úrovně ve Splatoon 2. „Překvapení jsou vždy zábavná,“ říká Arisa ze společnosti Panic.

Co se specifikace týče, Playdate se s rozměry 76 × 74 × 9 mm snadno vejde do kapsy. Černobílý displej má rozlišení 400 × 240 pixelů (pro srovnání, stejné rozlišení má horní displej u handheldu 3DS od Nintenda). Zařízení pohání 180 MHz Cortex M7 s 16 MB RAM, pro hry je vyhrazen úložný prostor 4 GB. Na jedno nabití půjde hrát až osm hodin, ve standby režimu se zobrazenými hodinami vydrží Playdate až čtrnáct dní.

Cena byla stanovena na 179 dolarů, což by po započítání daně mohlo být zhruba 4 500 korun. To je poměrně dost, protože už se blížíme k hranici, za níž lze dnes pořídit Switch Lite. Panic prozatím neoznámil přesné datum vydání. Víme už ale, že v červenci spustí předobjednávky a stále se počítá s letoškem.

Představeno bylo také první volitelné příslušenství. Playdate Cover je krytka přichycená magnetem, Playdate Stereo Dock plní víc funkcí. Kromě toho, že konzolku nabíjí, funguje jako Bluetooth stereo reproduktor a umožní poslouchat rádio (Panic navázali partnerství s Poolsuite FM). Aby byl výčet kompletní, dok funguje i jako držák na tužku.