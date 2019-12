Slibovali multiplayer pro tisíc hráčů, zaujali jich však jen desítky

Studio Daybreak už funguje více než 20 let a je podepsáno pod řadou nezapomenutelných titulů jako Everquest, DC Online nebo H1Z1. I takto zkušení vývojáři se však nedokázali vyvarovat špatnému odhadu a jejich poslední hru nemůžeme označit jinak než jako absolutní debakl.

PlanetSide Arena měla být monumentální battle royale střílečka, které se mohly účastnit stovky hráčů, dokonce se mluvilo až o tisíci najednou. Pro srovnání dnešním standardem battle royale her je sto, ale třeba Apex Legends jich zvládnou “jen“ 60, Battlefield V pak 64.

Jak by to asi vypadalo, kdyby o přežití bojovaly takové davy, se však můžeme jen domnívat, protože k tomu nikdy nedošlo. Když hra v rámci předběžného přístupu vyšla, dokázala k sobě nalákat v jeden moment 1 481 hráčů, ovšem šlo pouze o prozatímní provoz. Než autoři dostali šanci vše optimalizovat, přišel prudký pokles, který se zastavil až na čísle 0, a to i přes fakt, že je hra k dispozici zcela zdarma. V době psaní článku je k serverům připojený jediný hráč, a tak je jasné, že provoz je pro vydavatele nadále neudržitelný. Dlužno říct, že Daybreak k problému přistoupili čelem, a než aby vymýšleli nepravděpodobné scénáře záchrany (jako například vývojáři podobně neúspěšné The Culling), rovnou oznámili konec. A ten přijde opravdu brzy, konkrétně už 10. ledna.

V ten den se vypnou servery, všechny ve hře utracené peníze se hráčům vrátí na účet a po PlanetSide Arena zbude jen trapná vzpomínka.