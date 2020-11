V Plague Inc. můžete nově zachraňovat lidstvo před zhoubným virem

Od vydání Plague Inc. sice uběhlo již osm let, na vrchol popularity se však dostala až letos. Co tehdy vypadalo jako přehnaný katastrofický scénář, je dnes bohužel krutou realitou. Rychle se šířící koronavirus částečně paralyzoval celou planetu.

Aby hráči nepropadali beznaději, rozhodli se autoři hry v novém updatu The Cure (lék) celou zápletku otočit. Namísto vytváření stále nebezpečnějšího viru se jej budete snažit porazit. Vaší odpovědností se stane například nařizování karantén, zavírání hranic či přečerpávání finančních prostředků mezi jednotlivými složkami zdravotnického systému.

Všechny nové mechanismy jsou konzultovány s odborníky ze Světové zdravotnická organizace (WHO) a Koalicí pro inovace připravenosti na epidemii (CEPI), takže zůstává zachována vysoká míra realističnosti.

Tento update je pro všechny majitele hry zcela zdarma, alespoň do doby, než se světu podaří pandemii koronaviru zvládnout. Zatím je přídavek dostupný jen na mobilních platformách Android a iOS, verze pro osobní počítače má brzy následovat.