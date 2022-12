V jedné z nejlépe hodnocených her roku jen pozorujete gumové kachničky

Hráčská hodnocení na Steamu je nutné brát s nadhledem, lidé totiž mají možnost volit jen mezi dvěma možnostmi – zda se jim hra líbila, nebo ne. Procenta kladných hodnocení tak nelze srovnávat s klasickou hodnotící stupnicí, jakou třeba používáme my, hráči nemají možnost zohlednit své připomínky. I proto bývá většinou procento u steamových recenzí daleko vyšší než třeba na Metacriticu.

Kachničky po vodě ani nemůžete posunovat, lze na ně jen koukat.

I přes tuto připomínku je ovšem hodnocení hry Placid Plastic Duck Simulator výjimečné, z téměř 4 000 uživatelských recenzí má neuvěřitelných 98 %, pokud bereme jen ty z posledních 14 dnů, tak dokonce 99 %. To je dokonce víc než třeba Half-life: Alyx!

Dlužno říct, že vysoké hodnocení je zasloužené, protože hra ve svém žánru naprosto dominuje. Háček je v tom, že jiných simulátorů pozorování gumových kachniček moc neexistuje, alespoň já si tedy na žádný jiný nevzpomínám, a to už se kolem her nějaký ten pátek motám. Tak snad tato extrémně úspěšná hra rozjede nový trend, který nahradí už lehce zahnívající „soulslike“ mánii. Má k tomu ty nejlepší předpoklady.

Když vydržíte dlouho, budete mít kachniček plný bazén.

A co tedy ve hře děláme? Odpověď je jednoduchá – nic. Vůbec nic. Na začátku hry dostanete žlutou gumovou kachničku, která si pokojně plove po hladině bazénu, a vy na ni můžete koukat. Pohybem myši měníte pozorovací úhel, kolečkem myši zoomujete a... to je vše. Čas od času vám do bazénku spadne nová kachnička, takže po pár hodinách máte celkem solidní hejno gumových ptáků, žádné nové herní možnosti ovšem nepřibudou. Nemůžete je potopit, posílat je proti sobě ani nijak mačkat, prostě na ně jen koukáte.

A přesto ve hře někteří lidé tráví i desítky hodin a kupují dodatečné balíčky s dalšími barevnými motivy kachen. Jde totiž o vynikající relaxační záležitost, jen tak si pozorovat pohupující se gumové hračky a naslouchat šumění větru, koukat, jak se slunce pomalu šine po obloze a prodlužuje stíny... i moje neposedná pětiletá dcera u hry vydržela sedět alespoň půl hodiny a před vypnutím prosila ještě alespoň o jednu kachnu.

Celá tato paráda stojí jen zhruba 50 Kč, takže si ji snadno může dopřát každý. Jen si úplně nejsem jistý, jestli je úplně vhodná jako originální šetřič obrazovky, který by měl běžet v pozadí – hezká grafika vytvořená v Unity enginu dokázala moji stárnoucí nVidii 1060 poměrně vytížit. Přesto i já dávám palec nahoru.