Končí legendární studio Piranha Bytes, proslavilo se sérií Gothic

První dva díly série Gothic bezpochyby patří do zlatého fondu počítačových her. Ukázaly, že RPG nepotřebují obrovské mapy, spoustu nepovinných úkolů ani komplexní rozvoj postavy, důležité je jen vytvořit lákavý svět, který na hráčovy akce umí uvěřitelně reagovat.

Bohužel, němečtí Piranha Bytes už na jejich úspěch nedokázali navázat i když se velmi snažili, pozdější série Risen a Elex jsou v podstatě Gothic, jen zasazený do jiného světa. Bohužel pro „Piraně“ herní svět za za posledních dvacet let velmi proměnil a o podobné tituly\ už jednoduše není takový zájem, takže se kdysi milované studio dostalo do finančních potíží.

Ještě v lednu psali na své sociální sítě optimistické ujištění, že by je hráči neměli odepisovat, nakonec se jim ale žádného spasitelského investora sehnat nepodařilo. Konec je to bohužel nedůstojný, místo oficiálního rozloučení s fanoušky jen do médií unikla informace, že studio bylo uzavřeno již v červnu a někteří z bývalých zaměstnanců zakládají nové studio Pithead.

Jedinou dobrou zprávou tak je, že se tato skutečnost nijak nepodepíše na chystaném remaku prvního Gothicu, který pod hlavičkou THQ Nordic vyjde ještě během letošního roku.