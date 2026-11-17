Pioner je MMO střílečka v otevřeném světě. Odehrává se v alternativní realitě na pustém, postapokalyptickém ostrově, na němž leží opuštěné stavby ze sovětské éry. Atmosférou a sázkou na survival připomene Stalkera, jinak je to však kombinace PvP a PvE.
Hra vyšla loni v prosinci na Steamu, přičemž dosáhl na 1 686 souběžně hrajících. Aktuálně u hry svítí štítek hodnocení „smíšené“ a za posledních 24 hodin ji hrálo pouhých šest lidí. Není tak těžké domyslet si, proč hra končí.
„S lítostí oznamujeme, že musíme ukončit provoz hry Pioner. Ukončujeme vývoj a aktualizace a vypínáme herní servery. Další vývoj hry Pïoner a pokračující provoz její serverové infrastruktury vyžadovaly dodatečné finanční prostředky. V uplynulých měsících jsme vedli jednání se stávajícími i potenciálními partnery ohledně investic a nových způsobů spolupráce, které by nám umožnily zachovat projekt i tým,“ oznámili tvůrci.
„Nepodařilo se nám však dohodnout na financování potřebném k pokračování projektu. Studio již nedisponuje dostatečnými vlastními prostředky k pokračování ve vývoji a k udržení serverů v provozu.“
Někteří rozladění hráči požadují peníze zpět, jiní označují celou záležitost za scam. Kritika padá nejenom na bugy, ale také fakt, že během necelého roku nevyšla žádná větší obsahová aktualizace.