Po devatenácti letech se v předělávce vrátila milovaná hra The Elder Scrolls IV: Oblivion. Krátce po oficiálním odhalení se začala prodávat a zájem je, minimálně na platformě Steam, ohromný.

Zlatá éra RTS, tedy strategií v reálném čase, se už nevrátí. O to víc si teď musíme vážit kvalitních titulů, jako je právě Tempest Rising.

Star Wars Outlaws, hra od Ubisoftu zasazená do otevřeného světa, sice prodala za první měsíc zhruba milion kopií, pro francouzského vydavatele šlo ovšem o hořké zklamání. Nyní se snaží nalákat hráče...

Oblivion letos ještě neřekl poslední slovo. Kromě právě vydané oficiální předělávky The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered vzniká již třináct let fanouškovská verze, která by měla vyjít koncem...