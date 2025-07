Pilgrims si můžete na Epic Store stáhnout zde. Stihnout to musíte do čtvrtka 7. srpna do 17:00. Jakmile si ji zařadíte do své digitální knihovny na Epicu, zůstane vaše.

Pilgrims je v jádru klasická adventura, nicméně herní principy jsou ohlodány až na kost. Podobně jako kdysi Gobliiins, také Pilgrims baví tím, když uděláte něco špatně.

„Zábava nespočívá v hledání správných řešení primitivních hádanek, ale spíše v prozkoumávání slepých uliček, za které jste odměňováni vtipnými animacemi,“ napsali jsme v recenzi Pilgrims na Bonuswebu.

„Byť jsou Pilgrims jen droboučkou hříčkou, potvrdila jimi Amanita svoje výsadní postavení a ani si neumím představit někoho, komu bych ji s klidným srdcem nedoporučil.“

Mimochodem, podle Pilgrims vzniká také desková hra Pilgrims: Curious Adventures, která vyjde letos na podzim. Co se další hry od Amanity týče, studio v současné době pracuje na adventuře Phonopolis, která by měla vyjít během příštího roku. Od předchozí tvorby se však radikálně liší.

A když už budete na Epicu, zařadit si můžete také rytmické JRPG Keylocker s tahovými souboji, které se inspiruje klasikami jako Chrono Trigger či RPG sérií Mario & Luigi. Má svoje mochy, hráči jsou však povětšinou celkem nadšení.