Pikmini ve stylu Pokémon Go stále cílí na letošní vydání

Vzpomínáte si, jak jsme v březnu psali, že Nintendo navázalo partnerství se studiem Niantic (tvůrci Pokémon Go), z nějž vzejde několik her a první budou Pikmini? Od té doby jsme se o mobilních Pikminech nedozvěděli vůbec nic nového, nicméně z finanční zprávy Nintenda vyplývá, že se stále počítá s vydáním v druhé polovině letošního roku.

„V našem mobilním podnikání se zaměříme na podporu již vydaných her, spolu s aplikací Pikmin od společnosti Niantic, která je plánována na druhou polovinu roku 2021. Budeme pracovat na způsobech, jak povzbudit více spotřebitelů, aby si hraní nadále užívali.“



Hra bude podle všeho obsahovat podobný mechanismus, jako je líhnutí vajíček v Pokémon Go. Až Pikmini vyrostou, bude je možné posílat na různé expedice.

Šigeru Mijamoto, který kromě Super Maria a Zeldy stvořil i Pikminy, ke hře dříve řekl: „Technologie rozšířené reality od společnosti Niantic nám umožnila zažít svět, jako by kolem nás tajně žili Pikmini. Naším posláním je na základě hesla, že chůze je zábava, poskytnout lidem nový zážitek, který se liší od tradičních her. Doufáme, že se Pikmini a tato aplikace stanou partnerem ve vašem životě.“

Co se velkých her týče, loni vyšel na Switch díl Pikmin 3 Deluxe. Je to vylepšená verze hry z roku 2013 na konzoli Wii U. Pikmin 4 je prozatím v nedohlednu.