Stahujte Pikmin Bloom. Nová hra od tvůrců Pokémon Go je konečně v Česku

Pikmin Bloom je dostupný na iOS a Android. Základním hnacím motorem je pohyb: hra si z vašeho telefonu vytáhne informace o počtu ušlých kroků, které následně přetaví v herní mechanismy. Kromě jiného využívá také polohové údaje a v případě zájmu i rozšířenou realitu (skrze fotoaparát zobrazí na telefonu skutečný svět obohacený o herní vrstvu).

Pikmini jsou malé, roztomilé bytosti, které připomínají zčásti zvíře a zčásti rostlinu. V našem světě je můžeme spatřit pouze skrze chytrý telefon. Náplň hry spočívá v tom, že zasadíme sazenice, které díky ušlým krokům rostou, až se z nich stanou noví pikmini. Jednoduše je táhnutím prstu po displeji vytáhneme z květináče. Pikmini sbírají ovoce, ze kterého vytváříme nektar, díky němuž získáme z pikminů okvětní lístky, které se hodí při procházkách.

Hra na první pohled působí, že tvůrci vědí, že lidé jsou už zaháčkovaní v obdobných hrách jako je Pokémon Go, Harry Potter Wizards Unite či The Witcher: Monster Slayer a jen těžko je opustí ve prospěch Pikmin Bloom.

Novinka tak ani zdaleka netlačí na pilu jako zmíněné kousky a půjde ji hrát jen tak „bokem“. Monetizace podle položek v obchodě odpovídá tomu, co známe z Pokémon Go, což je dobrá zpráva. Součástí je ještě funkce Lifelog, pomocí níž si lze zaznamenávat, a to i pomocí fotografií, různé herní vzpomínky.

Kdo si mě chce přidat do hry, tady je kód.

Pikmin je jedna z nejpřehlíženějších značek Nintenda, což je škoda, protože hlavní hry v sérii jsou skvělé akční strategie. Naposledy jsme se dočkali Pikmin 3 Deluxe (2020), což je vylepšená verze hry původem z Wii U (2013). Pikmin 4 je ovšem stále v nedohlednu.