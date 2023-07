Letní hit Nintenda je venku. Proč prodeje Pikminů nikdy neexplodovaly?

Pikmin 4 je oficiálně v prodeji exkluzivně na Switch. Čtvrtý díl vsadil na osvědčené prvky série, tedy kombinaci akční strategie s logickými hádankami. Zároveň se ovšem nebál vykročit novým směrem. Jedním z nových prvků je pejsek Oatchi, který zábavným způsobem rozšiřuje hratelnost. Recenzi hry si přečtěte na Bonuswebu zde, případně si rovnou stáhněte demo (jen pozor, úvod je na sérii nezvykle ukecaný, nenechte se odradit).

Vývojáři Nintenda se v rámci série rozhovorů Ask the Developer detailněji věnovali sérii Pikmin. Legendární vývojář Šigeru Mijamoto, který stvořil Maria, Zeldu, Star Fox či právě Pikminy, se při té příležitosti dotkl prodejů dříve vydaných dílů

„Osobně jsem si vždycky říkal: Proč ty hry neexplodovaly v prodejích, i když je to taková zábava? Proč si lidé myslí, že jsou tak obtížné?“ zamyslel se.

Moderátor podotkl, že postavičky vypadají roztomile, ale vlastní hry jsou trochu obtížné. Podotkl také, že v případě špatného rozhodnutí pikmini umírají, takže se hráči mohou obávat jejich ztráty. Mijamoto reagoval následovně:

Šigeru Mijamoto

„Chápu, že lidem připadá obtížnější, když je smrt jedním z faktorů. Ale myslím, že síla této série spočívá v jejím vztahu ke smrtelnosti. Pokud je něco nevratné, musíte přijít na způsob, jak zabránit nežádoucím věcem. Abyste se pokusili zabránit pikminům zemřít, musíte praktikovat dandori,“ řekl.

Dandori je japonské slovo, které znamená „předem promyslet plánování a efektivitu, aby se všechno hladce zvládlo“.

„Podle mě je to přesně to, co dělá tuto hru jedinečnou. Myslím, že série Pikmin lidem připadá obtížná ze dvou důvodů: kvůli ovládání a hloubce hratelnosti. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jak tyto body vyjádřit spíše jako ‚zajímavé‘ než jako ‚obtížné‘."

Vývojář Judži Kando k tomu dodal, že přemýšlel o tom, jak nalákat více hráčů. V raných fázích vývoje proto experimentovali s ovládáním, aby bylo pochopitelné a přívětivé i pro ty, kteří hry nehrají.