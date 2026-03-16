Neomarxističtí libtardí holubi! Parodická hra se vysmívá vývojáři Kingdom Come

Od vydání druhého dílu Kingdom Come: Deliverance uběhl víc než rok a dá se říct, že jeho životní cyklus je u konce. Všechny plánované přídavky už vyšly, všechna oborová ocenění byla rozdána, teď jen můžeme sledovat, jak se skrze slevové akce hra pomalu přibližuje k překonání hranice 6 milionů kopií. Možná ještě někdy v budoucnu přijde oznámení verze pro Nintendo Switch 2, jinak už mě fakt nenapadá, jak tento tuzemský fenomén na našich stránkách dále vytěžit.
Zato jeho „otec“ Daniel Vávra, který si ho vydupal doslova z ničeho (viz náš článek o obtížném vývoji prvního dílu) bude patrně plnit stránky (nejen) herních médií ještě dlouho. Kromě designéra skvělých her (kromě KCD je zodpovědný i za kultovní první díl Mafie) se totiž stal internetovou celebritou, která se často a s chutí vyjadřuje ke společenskému dění.
Což jsem napsal možná až moc kulantně, Dan Vávra se vyjadřuje totiž ke všemu. Facebookový profil „Hellboye“ (jak si dříve říkal) je něco jako Kinder vajíčko nebo lootbox, ať se tedy držíme herní terminologie, když už jsme na tom herním webu. Prostě nikdy nevíte, co tam po otevření najdete.
Jednou je tam deset tisíc znaků dlouhá kritika imigrační politiky ve Velké Británii, jindy zase výsměch fasádě rekonstruovaného nádraží v Novém Městě nad Metují. Grafy vývoje cen kryptoměn v ostrém tempu střídají analýzy tání ledu na Severním pólu. Názor na výživovou hodnotu pojídání hmyzu? Máme, a k tomu i nějaké ty předvolební analýzy od ChatGPT a flexení na zakázku vyrobenou zlatou klikou od záchodu.
Když má člověk štěstí, objeví se tam super vtip (byť tedy Dan občas sám nepochopí jeho pointu), když má smůlu, tak jen nějaká ta dávno vyvrácená dezinformace. Ale to je pochopitelné, v tom objemu, který každým druhým dnem produkuje, jednoduše není čas ověřovat zdroje.
Vávrův rozptyl je tak široký, že si tam každý najde to své, a to myslím zcela neironicky. Když se třeba vyjadřuje k tématu videoher, je to často tak podnětné, že se z toho dá udělat i článek. Občas se však nechá unést až přespříliš, jako třeba když označil profesora Vojtěcha Novotného, ředitele Entomologického ústavu Akademie věd ČR, za „nulu, která nic nedokázala, ale má pocit, že všemu rozumí“.
Každopádně kvůli jeho nesmlouvavému stylu vyjadřování mu spousta lidí ve veřejném prostoru nemůže přijít na jméno. Schválně zkuste najít diskusi o Kingdom Come, kde by se neřešily jeho názory.
Klávesnicových válek už na toto téma proběhlo spoustu, samozřejmě bez jakéhokoliv smysluplného výsledku. Čerstvě vydaný Pigeon Come: Bentleyrance se ovšem zapřisáhlému bojovníkovi za svobodu projevu troufá postavit přímo na jeho domácím hřišti – ve světě videoher.
Na rovinu, původně jsme si mysleli, že půjde jen o vtipný trailer, ale ono to skutečně vyšlo a do svých počítačů si to můžete stáhnout hned teď (odkaz). Zdarma.
Premisa je jednoduchá – hlavní hrdina musí ochránit svůj naleštěný sporťák luxusní značky před nálety kálejících holubů. Po herní stránce je to samozřejmě absolutní hloupost, která jen sotva naplňuje minimální předpoklady, abychom jí vůbec mohli nazývat hrou. Kdybych ji musel hodnotit podle naší klasické škály, dal bych nulu. A výpověď. Naštěstí nemusím, protože o samotnou hratelnost tu opravdu nejde. Stejně jako v minulosti třeba Matiční nebo Pussy Walk autoři hravou formou upozorňují na aktuální společenské téma. Jestli to dělají vtipně nebo ne, už nechám na vás, ve výsledku totiž záleží na tom, jaký vztah k osobě Dana Vávry sami zaujímáte.
Dění na obrazovce lze vnímat jako chytrou alegorii, kdy se neohrožený bojovník brání obrovské přesile hlupáků bez vlastního názoru a kvůli obraně konzervativních hodnot se neštítí brodit výkaly. Anebo jen jako primitivní arkádu, kde prostě autoři jen naházeli na hromadu pár z nejčastějších Vávrových témat. Je tu předseda Pirátů Hřib, hajlující Turek, bentley či globální oteplování, vše z toho se ovšem na obrazovce jen mihne, bez nějaké větší pointy.
Kořeny hry jde vystopovat k satirickému magazínu Paralelní listy, kteří si mimochodem v roce 2023 odnesli prestižní Křišťálovou lupu v žánru Zájmový web. Dlužno říct, že oni sami jméno nejslavnějšího tuzemského vývojáře nikde přímo nezmiňují, hlavní hrdina se zde jmenuje Ban Bárta a že má na sobě vojenský kilt je prostě jen shoda okolností. Přijde mi to trochu přehnaná opatrnost, zakladatel a předseda Společnosti pro obranu svobody projevu by se přeci nesoudil kvůli takové banalitě. To by bylo vážně absurdní.
Celé toto dílo vypadá jako by ho spíchli během jednoho, maximálně dvou večerů, kdy alkohol tekl proudem. Přesto je grafika solidní a jsou tu dokonce i filmové sekvence, vše je ale samozřejmě kompletně dílem umělé inteligence. Pro tu má však Vávra snad ještě větší slabost než pro politické řádění amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak uvidíme, jestli hře dá šanci. Zatím (pátek 13. března) její existenci komentoval v podstatě pochvalnými slovy, že „děti ze zvláštní školy z toho budou určitě nadšený!“
