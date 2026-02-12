Vyzkoušejte Phonopolis, novou českou hru od tvůrců legendárního Machinaria

Ondřej Zach
  9:30
Fanoušci českého studia Amanita Design, které stojí za oblíbenými hrami jako Machinarium či Pilgrims, mohou na počítačích otestovat připravovanou novinku Phonopolis.

Phonopolis se od předchozí tvorby v mnohém liší, co ovšem zůstává, jsou typická hravost a neotřelé umělecké zpracování. Herní svět je tentokrát vybudovaný z papíru, respektive z kartonu.

Phonopolis
Phonopolis
Phonopolis
Phonopolis
20 fotografií

Příběh se odehrává ve městě Phonopolis, které skrze všudypřítomné ampliony ovládá svými příkazy autoritářský vůdce. K něčemu se ovšem schyluje. Silný tón má brzy proměnit všechny obyvatele v bezduché vůdcovy sluhy.

Umělecký styl podle Amanita Design

Každá budova, postava, dokonce i každá fáze kouře nebo plamene je ručně malovaná na kus papíru a následně digitalizována pro použití v trojrozměrném světě.

Ideově i vizuálně se Phonopolis inspiruje v meziválečných avantgardních uměleckých směrech jako konstruktivismus, futurismus nebo suprematismus, a zkoumá jejich celospolečenský ideologický dopad jakožto nástroje propagandy.

Phonopolis

Phonopolis

„Příběh Phonopolis se volně inspiruje díly Karla Čapka nebo George Orwella a hravým, odlehčeným způsobem zkoumá témata společenské manipulace a individualismu,“ vysvětluje studio.

Hráči se chopí mladého popeláře Felixe, který jednoho dne najde sluchátka, nasadí si je, a stane se tak vůči vůdcovým příkazům imunní. Odpor se ovšem neodpouští, a tak si pro něj přijíždí policie.

Phonopolis

Phonopolis

Felixovi se podaří uniknout a právě v tento moment začíná demoverze, kterou si můžete stáhnout na Steamu. Zahrát si můžete bez problémů na klávesnici i myši, přes ovladač i na Steam Decku. K vyzkoušení je pět scén, takže kromě nasátí celkové atmosféry na váš čeká i pár hádanek.

Chystá se také sběratelská fyzická verze hry, kterou vydá Xzone. Přesné datum vydání prozatím nebylo oznámeno, počítá se však se druhým čtvrtletím letošního roku.

Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání

