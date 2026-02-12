Phonopolis se od předchozí tvorby v mnohém liší, co ovšem zůstává, jsou typická hravost a neotřelé umělecké zpracování. Herní svět je tentokrát vybudovaný z papíru, respektive z kartonu.
Příběh se odehrává ve městě Phonopolis, které skrze všudypřítomné ampliony ovládá svými příkazy autoritářský vůdce. K něčemu se ovšem schyluje. Silný tón má brzy proměnit všechny obyvatele v bezduché vůdcovy sluhy.
Umělecký styl podle Amanita Design
Každá budova, postava, dokonce i každá fáze kouře nebo plamene je ručně malovaná na kus papíru a následně digitalizována pro použití v trojrozměrném světě.
Ideově i vizuálně se Phonopolis inspiruje v meziválečných avantgardních uměleckých směrech jako konstruktivismus, futurismus nebo suprematismus, a zkoumá jejich celospolečenský ideologický dopad jakožto nástroje propagandy.
„Příběh Phonopolis se volně inspiruje díly Karla Čapka nebo George Orwella a hravým, odlehčeným způsobem zkoumá témata společenské manipulace a individualismu,“ vysvětluje studio.
Hráči se chopí mladého popeláře Felixe, který jednoho dne najde sluchátka, nasadí si je, a stane se tak vůči vůdcovým příkazům imunní. Odpor se ovšem neodpouští, a tak si pro něj přijíždí policie.
Felixovi se podaří uniknout a právě v tento moment začíná demoverze, kterou si můžete stáhnout na Steamu. Zahrát si můžete bez problémů na klávesnici i myši, přes ovladač i na Steam Decku. K vyzkoušení je pět scén, takže kromě nasátí celkové atmosféry na váš čeká i pár hádanek.
Chystá se také sběratelská fyzická verze hry, kterou vydá Xzone. Přesné datum vydání prozatím nebylo oznámeno, počítá se však se druhým čtvrtletím letošního roku.
