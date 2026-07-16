Na Steamu je nyní dostupná aktualizace, která kromě několika oprav a lokalizace do arabštiny přidává také český dabing. Na český dabing lze přepnout z Nastavení → Jazyk. Aktualizace vyjdou i na Epicu a GoG.
„Role českého vypravěče se zhostil Miroslav Zavičár z pražského Divadla v Dlouhé, dříve působící v Klicperově divadle. Malá zajímavost – před mnoha lety si Míra zahrál v iPad2 traileru na Machinarium. A nechyběl ani u nahrávání hlasů pro Pilgrims,“ oznámilo studio.
Phonopolis se od předchozí tvorby v mnohém liší, co ovšem zůstává, jsou typická hravost a neotřelé umělecké zpracování. Herní svět je tentokrát vybudovaný z papíru, respektive z kartonu. Příběh se odehrává ve městě Phonopolis, které skrze všudypřítomné ampliony ovládá svými příkazy autoritářský vůdce.
K něčemu se ovšem schyluje. Silný tón má brzy proměnit všechny obyvatele v bezduché vůdcovy sluhy. Hráči se chopí mladého popeláře Felixe, který jednoho dne najde sluchátka, nasadí si je a stane se tak vůči vůdcovým příkazům imunní. Odpor se ovšem neodpouští, a tak si pro něj přijíždí policie.
„Phonopolis se dá jen málo vytknout. Ano, hra je to poměrně krátká a za pár hodin budete mít hotovo, takže doporučuji si hru kouskovat na kratší části, ať vám alespoň chvíli vydrží, jinak samozřejmě nebude problém pro ty snaživější ji mít za jeden večer dohranou. Ale u takovýchto her vlastně ani nikdo nečeká padesátihodinový epos,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.