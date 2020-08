Kultovní budovatelská strategie Pharaoh se dočká plnohodnotného remaku

Pharaoh z roku 1999 je real-timová strategie, kde je vaším hlavním úkolem postavit co nejlépe fungující město (viz naše recenze). Dalo by se říci, že se jedná o takové starověké SimCity, ale zde je hra rozdělena do různých misí, zato v SimCity máte jednu stavěcí plochu, na které můžete stavět a piplat se se svým městem snad až do zblbnutí.

Mnoho fanoušků na tuto klasiku dodnes nedá dopustit, díky poctivé ručně kreslené grafice navíc hra zestárla se ctí. Čerstvě oznámený remake, který má vyjít v příštím roce pod názvem Pharaoh: A New Era, tak bude cílit především na nové hráče, kteří originál neznají.

Oficiální popis remaku je na informace poměrně skoupý, kromě hrstky obrázků se zatím můžete podívat maximálně na nicneříkající trailer.

Pokud vás egyptské prostředí neláká, ale rádi byste si zahráli něco podobného, obraťte pozornost na český Nebuchadnezzar zasazený do starověké Mezopotámie, který by měl vyjít ještě letos (viz náš článek).